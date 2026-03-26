¿Ni introvertido ni extrovertido? Así son los "otrovertidos", la nueva forma de entender la personalidad

¿Alguna vez sentiste que, aunque podés charlar con cualquiera en una fiesta, en el fondo no terminás de encajar en ningún grupo? Quizás no te interese sumarte a un equipo de fútbol, a un partido político o a un club de lectura, ni puedas definirte entre "extrovertido" o "introvertido". Si ese sentimiento de "ser de afuera" te acompaña siempre, es probable que seas un "otrovertido".
Este concepto, que comenzó a ganar fuerza en el ámbito de la psicología, fue acuñado por el doctor Rami Kaminski, un psiquiatra de Nueva York. Tras años de observar a pacientes que no encajaban en las etiquetas tradicionales, Kaminski volcó sus conclusiones en su libro de 2025, The Gift of Not Belonging (El don de no pertenecer). Según explica el artículo de la revista Time, el término proviene de "otro" y "vert" (girar hacia), definiendo a quienes "giran hacia lo diferente".
Un perfil que escapa a las etiquetas comunes
A diferencia de lo que muchos podrían pensar, el otrovertido no es un ermitaño ni alguien con problemas de socialización. De hecho, suelen ser personas cálidas, empáticas y muy queridas en su entorno. El punto central es que operan por fuera del espectro clásico de introversión y extroversión.
"A diferencia de quienes tienen trastornos relacionales, los otrovertidos son empáticos y amigables, pero les cuesta pertenecer verdaderamente a grupos sociales, a pesar de que no hay distinciones conductuales aparentes con las personas bien adaptadas", explica Kaminski. Para ellos, la comodidad no está en la masa, sino en la individualidad o en el vínculo uno a uno.
Las claves para reconocer a un "otrovertido"
Existen ciertos rasgos que definen esta personalidad. Por lo general, no son "seguidores": prefieren un café a solas con un amigo antes que una reunión grupal masiva. Además, suelen ser grandes observadores; en un evento social, pueden estar conversando animadamente, pero por dentro se sienten más como espectadores que como participantes activos de la escena.
Otro punto fundamental es su independencia mental. No suelen dejarse llevar por las modas o la cultura pop del momento. "Los otrovertidos suelen tener opiniones y convicciones sólidas; no se dejan influir fácilmente por los demás", señala el artículo de Time. En el ámbito laboral, esta autonomía se traduce en una preferencia clara por el trabajo independiente o por cuenta propia, escapando de las dinámicas de equipo intensas.
El debate sobre los tipos de personalidad
A pesar del auge de este término, la ciencia mantiene cierta cautela. Para muchos expertos, la personalidad no se divide en "cajas" cerradas, sino en dimensiones graduables. Colin DeYoung, profesor de psicología en la Universidad de Minnesota, sostiene una postura escéptica sobre las clasificaciones rígidas. "Está bastante claro en este punto que no existen los 'tipos de personalidad'. No hay categorías claras de personas; lo que hay son dimensiones a lo largo de las cuales las personas caen continuamente", afirma DeYoung.
Sin embargo, identificarse con una etiqueta puede tener un valor emocional y organizativo para el individuo. Aidan Wright, profesor de psicología en la Universidad de Michigan, coincide en que, aunque quizás no sea un tipo de personalidad "nuevo" y aislado, sí describe una configuración específica de rasgos que muchas personas viven a diario. Según Wright, estas categorías ayudan porque "organizan tu pensamiento y te dan algo que explica cómo y quién sos".