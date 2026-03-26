¿Ni introvertido ni extrovertido? Así son los "otrovertidos", la nueva forma de entender la personalidad

El debate sobre los tipos de personalidad

A pesar del auge de este término, la ciencia mantiene cierta cautela. Para muchos expertos, la personalidad no se divide en "cajas" cerradas, sino en dimensiones graduables. Colin DeYoung, profesor de psicología en la Universidad de Minnesota, sostiene una postura escéptica sobre las clasificaciones rígidas. "Está bastante claro en este punto que no existen los 'tipos de personalidad'. No hay categorías claras de personas; lo que hay son dimensiones a lo largo de las cuales las personas caen continuamente", afirma DeYoung.