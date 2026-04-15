Inflación de marzo: estiman que habría sido mayor con la nueva metodología del IPC

En la administración libertaria atribuyeron el resultado a factores transitorios. Durante el AmCham Summit 2026, Milei señaló que el dato responde a la caída en la demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado, sumado al impacto estacional en educación, el aumento de la carne y las tensiones en Medio Oriente que influyeron en los costos de transporte.