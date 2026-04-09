El petróleo roza los U$S100 por el cierre del Estrecho de Ormuz y Wall Street opera en rojo

Los mercados globales atraviesan una jornada de alta volatilidad. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, marcado por los duros ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano y la subsiguiente decisión de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz, disparó los precios del crudo y tiñó de rojo las pizarras de Wall Street.
Los futuros del crudo "Brent" suben un 4,79%, situándose en U$S99,25, mientras que el "WTI estadounidense" escala un 8,5% hasta los U$S102,47.
La incertidumbre aumentó tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió que las fuerzas de EE.UU. permanecerán en el Golfo y amenazó con ataques "más fuertes que nunca" si no se cumple el acuerdo de paz.
En Nueva York, el impacto se siente en los principales índices: el "S&P 500" baja un 0,29%, el "Nasdaq" cae un 0,45% y el "Dow Jones" cede un 0,29%. A la tensión geopolítica se sumó el dato de la inflación PCE en EE.UU., que se ubicó en un 2,8% interanual en febrero, al confirmar que las presiones sobre los precios persisten mientras la economía muestra signos de desaceleración.