El petróleo roza los U$S100 por el cierre del Estrecho de Ormuz y Wall Street opera en rojo

En Nueva York, el impacto se siente en los principales índices: el "S&P 500" baja un 0,29%, el "Nasdaq" cae un 0,45% y el "Dow Jones" cede un 0,29%. A la tensión geopolítica se sumó el dato de la inflación PCE en EE.UU., que se ubicó en un 2,8% interanual en febrero, al confirmar que las presiones sobre los precios persisten mientras la economía muestra signos de desaceleración.