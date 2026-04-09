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El petróleo roza los U$S100 por el cierre del Estrecho de Ormuz y Wall Street opera en rojo

La escalada bélica en el Líbano y las amenazas de Donald Trump reactivaron el temor inflacionario.

Los mercados reaccionaron frente al conflicto bélico en Medio Oriente. Los mercados reaccionaron frente al conflicto bélico en Medio Oriente.
Hace 1 Hs

Los mercados globales atraviesan una jornada de alta volatilidad. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, marcado por los duros ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano y la subsiguiente decisión de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz, disparó los precios del crudo y tiñó de rojo las pizarras de Wall Street.

Los futuros del crudo "Brent" suben un 4,79%, situándose en U$S99,25, mientras que el "WTI estadounidense" escala un 8,5% hasta los U$S102,47. 

La incertidumbre aumentó tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió que las fuerzas de EE.UU. permanecerán en el Golfo y amenazó con ataques "más fuertes que nunca" si no se cumple el acuerdo de paz.

En Nueva York, el impacto se siente en los principales índices: el "S&P 500" baja un 0,29%, el "Nasdaq" cae un 0,45% y el "Dow Jones" cede un 0,29%. A la tensión geopolítica se sumó el dato de la inflación PCE en EE.UU., que se ubicó en un 2,8% interanual en febrero, al confirmar que las presiones sobre los precios persisten mientras la economía muestra signos de desaceleración.

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