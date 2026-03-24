Tensión global impacta en los mercados: baja Wall Street y sube el petróleo

Los principales índices de Wall Street caen este martes, ante las renovadas dudas del mercado estadounidense sobre una desescalada de tensiones en Medio Oriente, a pesar de la decisión del presidente Donald Trump con de retrasar los ataques a la red eléctrica de Irán.
En ese contexto, el tecnológico Nasdaq se ubica a la cabeza de las pérdidas y cae un 0,7%, seguido por el S&P 500 (-0,2%). El Dow Jones se da vuelta y sube apenas un 0,1%. A contramano, el Russell 2000, que mide a empresas estadounidenses de pequeña capitalización, gana 0,4%.
En las últimas horas, Trump aplazó la ofensiva al alegar "conversaciones productivas" con funcionarios iraníes el pasado lunes, pero desde Teherán declararon que no se llevan a cabo negociaciones con el país norteamericano. A su vez, funcionarios israelíes afirmaron que el mandatario estadounidense desea un acuerdo con Irán, pero que es improbable que las conversaciones tengan éxito, informó Reuters.
Esta situación provocó que los principales índices de Nueva York subieran más del 1% el lunes, su mayor alza diaria desde el 6 de febrero. No obstante, el impulso se debilitó a medida que persistía la incertidumbre sobre la guerra.
"Es como un latigazo cervical. Te despertás cada mañana preguntándote qué va a pasar después. Los inversores todavía se enfrentan a una amplia gama de resultados posibles y mucho depende del plazo", reconoció Christopher O'Keefe, director gerente y gestor principal de cartera en Logan Capital Management.
A nivel local, el pasado lunes el S&P Merval avanzó un 1,9% en pesos hasta los 2.778.025 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 3,4% a los 1.900,09 puntos. En esa línea, el dólar contado con liquidación (CCL) llegó a los $1.462,05 y el MEP a los $1.415,68.
En Europa, los principales índices cerraron con disparidad: el Euro Stoxx 50 perdió 0,1% al igual que el DAX alemán, pero el CAC 40 francés y el FTSE 100 británico avanzó 0,7%. En Asia, el KOSPI surcoreano avanzó 2,7%, el Hang Seng de Hong Kong lo hizo 2,8% la bolsa de Shangai (China) un 1,8%. A su vez, el Nikkei japonés subió 1,4%.
Los metales preciosos caen y el Brent perfora los u$s100
Por otro lado, el contrato a junio del oro acompaña la caída de los activos bursátiles y baja 0,4% a los U$S4.423,20 la onza, mientras que la plata a mayo avanza 0,5% a los u$s69,715 la onza. Asimismo, el platino trepa 1,3%, pero el precio del paladio se contrae 1,1%.
La guerra en Medio Oriente disparó los precios del petróleo, reavivó la inquietud inflacionaria y complicó las perspectivas de los bancos centrales en cuanto a los tipos de interés. La Reserva Federal (Fed) de EEUU adoptó una postura restrictiva la semana pasada, y proyecta un único recorte de los tipos de interés en 2026.
Así, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), sube 4,5% en la jornada hasta los u$s92,14 por barril. En tanto, el crudo Brent del mar del Norte trepa 4,1% y supera los u$s100.
En esa línea, los mercados monetarios ya no prevén recortes de tipos este año, en comparación con las dos reducciones que se esperaban antes del estallido del conflicto. Las expectativas de subidas aumentaron ligeramente la semana pasada en medio de la escalada de tensiones, pero se desvanecieron rápidamente tras los comentarios de Trump el lunes, según la herramienta FedWatch de CME.