Tensión global impacta en los mercados: baja Wall Street y sube el petróleo

En esa línea, los mercados monetarios ya no prevén recortes de tipos este año, en comparación con las dos reducciones que se esperaban antes del estallido del conflicto. Las expectativas de subidas aumentaron ligeramente la semana pasada en medio de la escalada de tensiones, pero se desvanecieron rápidamente tras los comentarios de Trump el lunes, según la herramienta FedWatch de CME.