Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”
Resumen para apurados
- El diputado Federico Pelli cuestionó este miércoles la prisión domiciliaria otorgada a Marcelo Segura, acusado de agredirlo en La Madrid, Tucumán, por considerarla una medida injusta.
- El legislador de LLA denunció irregularidades policiales y rechazó los argumentos de salud del atacante tras reunirse con Justicia nacional para exigir que el hecho no quede impune.
- Pelli busca sentar un precedente contra la violencia política en Tucumán y espera que la justicia actúe, mientras proyecta una mejora económica nacional hacia el año 2026.
El diputado nacional por la Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, se refirió este miércoles a la causa por la agresión que sufrió en La Madrid. En diálogo con LA GACETA, el legislador fue categórico al cuestionar la prisión domiciliaria otorgada a Marcelo “Pichón” Segura. “No estoy de acuerdo”, afirmó.
Pelli confirmó que en los últimos días mantuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, entre ellos el ministro Juan Martín Mahiques, con el objetivo de analizar el avance del proceso. “Fue para ponerlos al tanto de cómo viene la causa. Se solidarizaron con lo ocurrido y estamos en contacto para que esto no quede impune y se logre justicia”, dijo.
El diputado fue especialmente duro con el cambio de situación procesal del acusado. “Al comienzo se actuó de forma acorde a la gravedad del hecho, pero que a menos de un mes se le dé la domiciliaria a una persona que cometió una agresión explícita, filmada y a la vista de todos, me parece una locura”, sostuvo. En esa línea, remarcó: “Es un muy mal mensaje para la sociedad”.
Pelli también cuestionó los argumentos de salud que se utilizaron para justificar la medida: “Se habla de diabetes tipo 2 e hipertensión, pero hay muchísimas personas con esas condiciones en el penal de Benjamín Paz”.
El diputado insistió en la dimensión del episodio. “Acá pasó algo grave. Se le rompió la cabeza a un diputado nacional. Podría haber sido mucho peor”. Además, mencionó irregularidades que, según indicó, aún deben esclarecerse. “Hubo mala praxis policial y la desaparición de un celular. Desconozco cómo avanza esa investigación”.
“Esto tiene que cambiar en Tucumán”
Más allá del plano judicial, Pelli hizo una lectura política del episodio y lo vinculó con prácticas que, aseguró, persisten en la provincia. “Tucumán no resiste seguir en esta situación, donde se impide ayudar y se manda gente a atacar. Es sentirse dueños de la desgracia de la gente”, dijo.
El diputado recordó que el hecho ocurrió en el contexto de las inundaciones en La Madrid y cuestionó la falta de respuestas estructurales. “La gente sigue estando mal, perdió todo y todavía espera soluciones”. “Esto fue un muy mal ejemplo de la mala política. Ojalá sirva para que estas prácticas no se repitan más”, agregó.
El impacto personal y la repercusión
Tras superar la intervención quirúrgica, Pelli reconoció que el caso tuvo una fuerte repercusión pública. “El nivel de conocimiento se disparó. Lo noto en el afecto y la solidaridad de la gente, tanto en Tucumán como en Buenos Aires”, contó. Sin embargo, aclaró que busca dejar atrás el episodio en lo personal. “Quiero superarlo en lo político y en lo personal, pero no en lo judicial. Ahí espero que se haga justicia”.
Inflación, Gobierno y críticas a la desinformación
Consultado por la coyuntura nacional, el legislador admitió que el último dato de inflación “es incómodo”, aunque se mostró optimista. “Estoy convencido de que 2026 va a ser un buen año. La economía se va a reactivar y va a haber una recomposición del salario real”, sostuvo.
También se refirió a las polémicas que atraviesan al Gobierno y pidió que intervenga la Justicia: “Cada caso debe analizarse y explicarse como corresponde”. En ese sentido, cuestionó el tratamiento de algunas informaciones en redes sociales y medios. Incluso puso como ejemplo su propia situación, luego de aparecer en un listado de funcionarios con créditos hipotecarios.
“Era un crédito de hace ocho años, cuando no era ni candidato. Muchas veces no se analizan los casos en detalle y se genera desinformación”, concluyó.