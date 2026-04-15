Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

El diputado fue especialmente duro con el cambio de situación procesal del acusado. “Al comienzo se actuó de forma acorde a la gravedad del hecho, pero que a menos de un mes se le dé la domiciliaria a una persona que cometió una agresión explícita, filmada y a la vista de todos, me parece una locura”, sostuvo. En esa línea, remarcó: “Es un muy mal mensaje para la sociedad”.