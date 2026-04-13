Pelli expuso ante el ministro Mahiques el caso por la agresión de "Pichón" Segura

El referente libertario explicó que fue convocado por el funcionario de Javier Milei, y acudió acompañado por su abogado, Juan Colombres Garmendia, a la espera de que el juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, resuelva sus planteos para asumir la acción civil y para la producción de pruebas vinculadas a la hipótesis de la querella que pone el foco en el accionar policial el día de los hechos, registrados el 11 de marzo pasado.