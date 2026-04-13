Pelli expuso ante el ministro Mahiques el caso por la agresión de "Pichón" Segura

El diputado nacional Federico Pelli (La Libertad Avanza) se reunió este lunes con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, para exponer los detalles del caso penal por el cabezazo propinado por el empleado público Marcelo "Pichón" Segura, quien se encuentra con arresto domiciliario.
El referente libertario explicó que fue convocado por el funcionario de Javier Milei, y acudió acompañado por su abogado, Juan Colombres Garmendia, a la espera de que el juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, resuelva sus planteos para asumir la acción civil y para la producción de pruebas vinculadas a la hipótesis de la querella que pone el foco en el accionar policial el día de los hechos, registrados el 11 de marzo pasado.
"Durante la reunión, pude comentarle acerca de las últimas novedades del caso en el que fui agredido brutalmente en la localidad de La Madrid y el estado actual de la causa", indicó Pelli en un texto enviado a LA GACETA. Y agregó: "agradezco al ministro la predisposición en recibirme, en este proceso en el que busco garantizar el avance imparcial de la investigación y que se haga Justicia".