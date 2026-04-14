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Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para "Pichón" Segura

El imputado de lesiones graves agravadas por alevosía permanece bajo prisión preventiva, con arresto domiciliario. Nuevos reveses para la querella.

EN LA RUTA NACIONAL. Las imágenes de la agresión que sufrió Pelli en La Madrid se volvieron virales. EN LA RUTA NACIONAL. Las imágenes de la agresión que sufrió Pelli en La Madrid se volvieron virales.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un juez resolvió realizar una junta médica a 'Pichón' Segura, imputado por agredir al diputado Federico Pelli en Tucumán, manteniendo su régimen de arresto domiciliario.
  • El proceso avanza tras la viralización del ataque en La Madrid. La querella sufrió reveses judiciales mientras el imputado permanece detenido bajo prisión preventiva domiciliaria.
  • El caso se encamina hacia un juicio abreviado. El resultado de la junta médica será clave para definir las condiciones de detención y la condena final por la agresión política.
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