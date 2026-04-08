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"Pichón" Segura volvió a su casa y el proceso se encamina a un juicio abreviado

El abogado del diputado Federico Pelli advirtió que aún no conoce los términos de la solución alternativa propuesta por la defensa para esta causa penal.

EL DÍA DEL TRASLADO. Segura fue llevado a Benjamín Paz el 13 de marzo; este martes a la noche regresó a su casa. Imagen de Archivo EL DÍA DEL TRASLADO. Segura fue llevado a Benjamín Paz el 13 de marzo; este martes a la noche regresó a su casa. Imagen de Archivo
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • "Pichón" Segura regresó a su casa este martes en Tucumán tras su detención, mientras la causa penal se encamina a un juicio abreviado como salida legal pactada por las partes.
  • El traslado ocurre tras su estancia en Benjamín Paz desde marzo. La querella del diputado Federico Pelli indicó que aún no conoce los términos del acuerdo propuesto por la defensa.
  • La adopción de un juicio abreviado acelerará el cierre del proceso judicial. La resolución final sentará un precedente relevante para las causas vinculadas al poder político local.
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