"Pichón" Segura volvió a su casa y el proceso se encamina a un juicio abreviado

EL DÍA DEL TRASLADO. Segura fue llevado a Benjamín Paz el 13 de marzo; este martes a la noche regresó a su casa. Imagen de Archivo
Resumen para apurados
- "Pichón" Segura regresó a su casa este martes en Tucumán tras su detención, mientras la causa penal se encamina a un juicio abreviado como salida legal pactada por las partes.
- El traslado ocurre tras su estancia en Benjamín Paz desde marzo. La querella del diputado Federico Pelli indicó que aún no conoce los términos del acuerdo propuesto por la defensa.
- La adopción de un juicio abreviado acelerará el cierre del proceso judicial. La resolución final sentará un precedente relevante para las causas vinculadas al poder político local.
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