Ranking de inflación en América Latina: Argentina se mantiene en el podio regional

Estabilidad y deflación en el Cono Sur

En la parte baja de la tabla, naciones como Uruguay (0,41%) y Ecuador (0,12%) reafirmaron su previsibilidad. El caso más llamativo fue el de Bolivia, que cerró el mes con una deflación del -0,34%, acumulando apenas un 0,34% en lo que va del año, la cifra más baja de toda la región analizada.