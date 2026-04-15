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Ranking de inflación en América Latina: Argentina se mantiene en el podio regional

En el extremo más crítico, Venezuela se consolidó en el primer puesto con un 13,1% mensual, al acumular un alarmante 71,8% en el primer trimestre de 2026.

EN GÓNDOLAS. El Gobierno frenó reajustes en el valor de alimentos. EN GÓNDOLAS. El Gobierno frenó reajustes en el valor de alimentos.
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Argentina registró un 3,4% de inflación en marzo y se mantiene segunda en el ranking regional, detrás de Venezuela, que lideró la suba de precios con un alarmante 13,1% mensual.
  • La región mostró estabilidad frente al alza del petróleo, con países como Brasil y Chile bajo el 1%. En contraste, Argentina acumuló un 9,4% de inflación en el primer trimestre.
  • La brecha económica persiste pese a la desaceleración informada por el Gobierno. Se espera que la volatilidad energética global siga presionando las metas de inflación regionales.
Resumen generado con IA

El mapa de precios en América Latina durante marzo reveló una profunda brecha entre dos realidades económicas: mientras la mayoría de los países logró contener el impacto del alza global del petróleo por debajo del 1%, un pequeño grupo de naciones -encabezado por Venezuela y Argentina- continúa lidiando con la inflación de tres o más puntos mensuales.

El podio de la inflación

En el extremo más crítico, Venezuela se consolidó en el primer puesto con un 13,1% mensual, al acumular un alarmante 71,8% en el primer trimestre de 2026. En segundo lugar se ubicó Argentina, cuyo 3,4% mensual (9,4% acumulado) la sitúa lejos del promedio regional, aunque las autoridades lo interpretan como un sendero de desaceleración. 

El podio lo completó Perú, que registró un inusual 2,38% en marzo, elevando su trimestre al 3,19%.

La resistencia al "shock" externo

A pesar de la volatilidad en el mercado energético por el conflicto en Medio Oriente, el resto de la región mostró una notable estabilidad. Chile (1%) y Brasil (0,88%) lograron procesar el encarecimiento de los combustibles sin trasladar aumentos significativos al consumidor final. 

En una línea similar, Paraguay (0,8%) y Colombia (0,78%) mantuvieron sus indicadores bajo control, demostrando la eficacia de sus políticas de metas de inflación.

Estabilidad y deflación en el Cono Sur

En la parte baja de la tabla, naciones como Uruguay (0,41%) y Ecuador (0,12%) reafirmaron su previsibilidad. El caso más llamativo fue el de Bolivia, que cerró el mes con una deflación del -0,34%, acumulando apenas un 0,34% en lo que va del año, la cifra más baja de toda la región analizada.

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