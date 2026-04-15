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De Pablo advirtió sobre el "factor ausente" en la inflación de marzo y el riesgo del frente externo

El economista comparó la situación con Estados Unidos, donde el encarecimiento del petróleo por el conflicto bélico triplicó la tasa mensual, llevándola al 0,9%.

Juan Carlos de Pablo, economista. Juan Carlos de Pablo, economista.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Carlos de Pablo advirtió en marzo de 2026 que la inflación del 3,4% en Argentina aún no refleja el impacto energético de la guerra en Medio Oriente, lo que es un riesgo latente.
  • La cifra superó el 2,9% de febrero por factores internos. De Pablo comparó el caso con EE.UU., donde el crudo triplicó el índice, y recomendó al Gobierno no intervenir el INDEC.
  • El shock energético global representa una amenaza futura para los precios locales. El rumbo económico enfrentará desafíos externos que pondrán a prueba la calma institucional.
Resumen generado con IA

El 3,4% de inflación registrado en marzo, la cifra más alta en lo que va de 2026, no fue motivo de celebración para Juan Carlos de Pablo. El economista analizó la composición del IPC y lanzó una advertencia sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente. Dijo que todavía no se reflejó en las góndolas locales, lo que representa una amenaza latente para los próximos meses.

“Hay un factor ausente en el aumento de marzo: la guerra”, explicó De Pablo, al señalar que, mientras en febrero el índice fue del 2,9%, la aceleración actual respondió a dinámicas internas que aún no incorporan el shock energético global. 

El economista comparó la situación con Estados Unidos, donde el encarecimiento del petróleo por el conflicto bélico triplicó la tasa mensual, llevándola al 0,9%. “En Argentina ese impacto no ocurrió todavía, pero hay que estar atentos a la desagregación de los datos”, matizó.

Respecto a la situación social, De Pablo se mostró escéptico ante la idea de que los consumidores estén financiando alimentos con deuda. “Dudo que la gente elija endeudarse con la tarjeta de crédito, que tiene las tasas más altas del mundo, para comprar comida antes que recortar otros gastos”, aseguró.

El economista validó la cautela del presidente Javier Milei, quien calificó el dato como “malo”. Sin embargo, le recomendó mantener la calma institucional. “No tiene que desesperarse ni 'meter la gamba' interviniendo el Indec, cerrando importaciones o congelando precios. Debe dejar que los elementos duros del plan económico sigan su curso”, advirtió.

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