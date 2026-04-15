De Pablo advirtió sobre el "factor ausente" en la inflación de marzo y el riesgo del frente externo

El 3,4% de inflación registrado en marzo, la cifra más alta en lo que va de 2026, no fue motivo de celebración para Juan Carlos de Pablo. El economista analizó la composición del IPC y lanzó una advertencia sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente. Dijo que todavía no se reflejó en las góndolas locales, lo que representa una amenaza latente para los próximos meses.