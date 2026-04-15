Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Consultada por el conflicto salarial universitario, Leal confirmó el acompañamiento institucional a la medida de fuerza de docentes y no docentes. “Sabemos la situación complicada que están pasando. Por eso estamos haciendo un esfuerzo para visibilizar la importancia de la universidad pública”, indicó, en referencia a una actividad que se llevará a cabo durante la mañana de hoy en el patio del Rectorado, en el marco de una jornada nacional impulsada por las universidades públicas.