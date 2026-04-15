Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

En la primera sesión del año del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la decana de Derecho, Cristina Grunauer de Falú, fue elegida como nueva vicerrectora subrogante por amplia mayoría. La votación, que terminó 25 a 2, dejó además un dato político: la moción impulsada por el decano de Ciencias Exactas, Miguel Cabrera, fue rechazada en el cuerpo en la previa de las elecciones de mayo.
La reunión se realizó en el Rectorado y fue presidida por la vicerrectora Mercedes Leal, quien reemplazó al rector Sergio Pagani. “Yo estuve presidiendo porque el rector está en un intercambio estudiantil. Esa fue la razón”, explicó la funcionaria a LA GACETA.
El primer punto del orden del día fue la designación del vicerrector subrogante, una figura clave en la estructura institucional: reemplaza al vicerrector titular ante ausencias y, en caso de acefalía simultánea con el rector, asume la conducción de la UNT hasta completar el mandato. En ese marco, la candidatura de Grunauer de Falú se impuso sobre la propuesta de Cabrera, quien hasta hace poco ocupaba ese cargo.
La definición se dio en un contexto atravesado por la disputa electoral. Cabrera, principal candidato opositor, viene de realizar presentaciones ante la Justicia y la Junta Electoral de la UNT en las que cuestiona una eventual candidatura del actual rector. Según sostiene junto a su compañera de fórmula, Virginia Abdala, esa postulación podría contradecir disposiciones del nuevo Estatuto aprobado en 2024 y vigente desde este año.
$ 212.000 millones
Según explicó Cabrera, en su rol de presidente de la comisión de Hacienda, se aprobó la elevación del presupuesto al Ministerio de Capital Humano. “El presupuesto ronda los $212.000 millones para el funcionamiento total de la UNT. Impacta aproximadamente en un 90% en salarios y el otro 10% en gastos de funcionamiento. Sería deseable que se incremente”, advirtió.
Consultado por LA GACETA sobre el proceso electoral, el decano consideró que no debería discutirse en ese ámbito. “No creo que se trate nada referido a las elecciones. La asamblea ya se ha expresado y hay un estatuto vigente para el sistema eleccionario”, señaló.
Conflicto docente
La vicerrectora, Mercedes Leal, remarcó que, por ahora, las elecciones no forman parte de la agenda del cuerpo: “Lo que tratamos son temas como la distribución del presupuesto y cuestiones operativas”.
En ese sentido, el Consejo también avanzó en la organización de comisiones, la asignación de recursos a Asunt y el tratamiento de partidas presupuestarias. Además, se definió el esquema de funcionamiento para el resto del año: las sesiones se realizarán los segundos y cuartos martes de cada mes a las 17, por lo que el próximo encuentro quedó fijado para el 28 de abril.
Consultada por el conflicto salarial universitario, Leal confirmó el acompañamiento institucional a la medida de fuerza de docentes y no docentes. “Sabemos la situación complicada que están pasando. Por eso estamos haciendo un esfuerzo para visibilizar la importancia de la universidad pública”, indicó, en referencia a una actividad que se llevará a cabo durante la mañana de hoy en el patio del Rectorado, en el marco de una jornada nacional impulsada por las universidades públicas.
Planteos cruzados por la eventual candidatura del actual rector
El espacio opositor sostiene que el actual mandatario no estaría habilitado para competir -fue vicerrector por un período y actualmente es rector- al considerar que la reforma introdujo límites a la reelección que alcanzarían su situación.
Del otro lado, sectores cercanos a la actual conducción interpretan que Pagani sí podría presentarse, al entender que su mandato en curso no debería computarse dentro del nuevo esquema, ya que fue electo bajo el estatuto anterior. La definición final, en ese contexto, podría quedar sujeta a resoluciones administrativas o judiciales.