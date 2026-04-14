Docentes de la UNT evalúan realizar un paro por tiempo indefinido

El conflicto salarial en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) suma tensión y se encamina a una nueva escalada. Los docentes nucleados en Adiunt confirmaron un paro de una semana, que se desarrollará hasta el sábado 18 de abril, además de una nueva etapa de medidas, entre el 27 de abril y el 2 de mayo. En ese contexto, desde el gremio no descartan avanzar hacia un paro por tiempo indefinido, aunque esa definición deberá resolverse en el ámbito de la Conadu Histórica
El reclamo central apunta a la urgente aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y respaldada por una resolución judicial, pero que aún no es implementada por el Poder Ejecutivo. En paralelo, el Gobierno nacional impulsa una nueva iniciativa con el argumento de que no afectará el equilibrio fiscal.
Un retraso del 40%
Desde la UNT, el secretario de Relaciones Institucionales y Gestión Universitaria, Santiago Rex Bliss, reconoció la magnitud del problema y lo enmarcó en una crisis general del sistema universitario. “Hubo períodos en la historia reciente con situaciones de estrés o ahogo financiero, pero nunca se llegó a los niveles actuales. Con un salario universitario se compraban 10 cosas en diciembre de 2023; hoy, ese mismo trabajador apenas puede comprar seis”, explicó, y precisó que “tomando como base diciembre de 2023 hay un retraso en el poder adquisitivo del salario en un 40%”.
El funcionario detalló que la situación se agravó en los primeros meses del actual gobierno, cuando “había una inflación muy alta y se habían congelado las partidas universitarias”. Si bien luego hubo actualizaciones, advirtió que fueron “muy suaves y siempre por debajo de la inflación”.
En ese sentido, destacó el rol de la ley aprobada por el Congreso. “La Ley de financiamiento universitario ataca completamente estos problemas, porque obliga a recomponer los salarios desde diciembre de 2023 y a actualizar los gastos de funcionamiento acompañando la inflación”, sostuvo. No obstante, dejó abierta la posibilidad de una alternativa: “En caso de que el Gobierno sancione una ley nueva, deberá atender la base del problema que es el enorme atraso salarial”. Rex Bliss planteó además la tensión que atraviesa la conducción universitaria frente a las medidas de fuerza. “Nosotros acompañamos los reclamos de la comunidad porque entendemos que hay una dificultad objetiva, severa y cierta; pero al mismo tiempo consideramos que la universidad tiene que estar abierta”, señaló. Y agregó: “Comprendemos la naturaleza del reclamo, pero advertimos sobre el riesgo que implica vaciar nuestras aulas, nuestros laboratorios y nuestras actividades de extensión”.
Sueldos de $200.000
Del lado gremial, la secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, fue más contundente al describir el impacto de la crisis. “Hoy los salarios son de pobreza. No alcanzamos a cubrir el costo de la canasta familiar”, afirmó. Según detalló, un docente auxiliar percibe alrededor de $200.000, mientras que un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva ronda el $1.000.000.
Rodríguez también alertó sobre las consecuencias que ya comienzan a sentirse en el sistema. “Hay docentes que tienen que recurrir a múltiples empleos o directamente renunciar. Esto no es un invento; ya hay casos concretos”, indicó. A la par del reclamo salarial, la dirigente denunció un fuerte recorte presupuestario. “Se redujeron un 70% las becas estudiantiles y el presupuesto para el funcionamiento de las universidades es lamentable. Esto va a derivar en una situación explosiva”, advirtió.
Propuesta
En cuanto a la estrategia gremial, la secretaria general reveló que Adiunt había propuesto en el congreso de la Conadu Histórica avanzar hacia un paro por tiempo indefinido. “Se optó por un esquema de paros escalonados, pero creemos que es necesario intensificar el plan de lucha ahora y no dilatarlo”, sostuvo. Durante las jornadas de protesta, el plan de lucha incluirá clases abiertas, actividades públicas y una jornada central frente al Rectorado, con el objetivo de visibilizar el conflicto. En paralelo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se impulsa una jornada de visibilización en todo el país.
Adiunt advierte que el conflicto puede escalar como en años críticos
El paro docente de esta semana se inscribe en uno de los ciclos de mayor conflictividad de los últimos años, comparable con los picos registrados en 2016 y durante la crisis de 2018-2019. En ese marco, desde Adiunt remarcaron que impulsaron una postura más contundente a nivel nacional: “Nuestra posición era avanzar hacia un paro por tiempo indefinido, con evaluación semanal, para profundizar la movilización y forzar una respuesta inmediata”, señaló Rodríguez.