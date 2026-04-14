Docentes de la UNT evalúan realizar un paro por tiempo indefinido

En ese sentido, destacó el rol de la ley aprobada por el Congreso. “La Ley de financiamiento universitario ataca completamente estos problemas, porque obliga a recomponer los salarios desde diciembre de 2023 y a actualizar los gastos de funcionamiento acompañando la inflación”, sostuvo. No obstante, dejó abierta la posibilidad de una alternativa: “En caso de que el Gobierno sancione una ley nueva, deberá atender la base del problema que es el enorme atraso salarial”. Rex Bliss planteó además la tensión que atraviesa la conducción universitaria frente a las medidas de fuerza. “Nosotros acompañamos los reclamos de la comunidad porque entendemos que hay una dificultad objetiva, severa y cierta; pero al mismo tiempo consideramos que la universidad tiene que estar abierta”, señaló. Y agregó: “Comprendemos la naturaleza del reclamo, pero advertimos sobre el riesgo que implica vaciar nuestras aulas, nuestros laboratorios y nuestras actividades de extensión”.