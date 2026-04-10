Elección en la UNT: piden un fallo urgente ante el inicio de inscripción de candidaturas

Hoy comenzó el período de inscripción de candidatos en la UNT.
Resumen para apurados
- Representantes de decanos de la UNT pidieron hoy un fallo urgente contra la reelección de Sergio Pagani en Tucumán, al iniciar el período oficial de inscripción de candidaturas.
- El reclamo surge para resolver impugnaciones legales sobre la postulación del actual rector, buscando dar claridad al proceso institucional frente a los estatutos universitarios.
- La resolución judicial definirá el mapa electoral de la universidad. El fallo es clave para garantizar la transparencia y normalidad en la renovación de las autoridades máximas.
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