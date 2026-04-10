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Comicios en ciernes

Elección en la UNT: piden un fallo urgente ante el inicio de inscripción de candidaturas

El representante de los dos decanos que aspiran a conducir los destinos de la Casa de Altos Estudios pidió que se resuelvan los planteos contra una posible reelección de Pagani.

Hoy comenzó el período de inscripción de candidatos en la UNT. Hoy comenzó el período de inscripción de candidatos en la UNT.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Representantes de decanos de la UNT pidieron hoy un fallo urgente contra la reelección de Sergio Pagani en Tucumán, al iniciar el período oficial de inscripción de candidaturas.
  • El reclamo surge para resolver impugnaciones legales sobre la postulación del actual rector, buscando dar claridad al proceso institucional frente a los estatutos universitarios.
  • La resolución judicial definirá el mapa electoral de la universidad. El fallo es clave para garantizar la transparencia y normalidad en la renovación de las autoridades máximas.
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Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiGuillermo Díaz Martínez
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