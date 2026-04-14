Pablo Quirno respaldó a Manuel Adorni y descartó asumir en la Jefatura de Gabinete

El canciller Pablo Quirno respaldó este martes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y descartó de plano cualquier posibilidad de asumir ese cargo, en medio de las versiones que circularon en los últimos días. “Estoy extremadamente ocupado en trabajar en la Cancillería y tenemos un excelente jefe de Gabinete”, afirmó durante su participación en la AmCham Summit, el encuentro empresarial que reúne a las principales compañías estadounidenses que operan en el país.