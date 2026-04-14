Pablo Quirno respaldó a Manuel Adorni y descartó asumir en la Jefatura de Gabinete

Resumen para apurados
- El canciller Pablo Quirno descartó este martes en la AmCham Summit asumir como jefe de Gabinete, respaldando a Manuel Adorni ante versiones de cambios en el equipo de Javier Milei.
- Quirno destacó la alianza estratégica con EE.UU. y el apoyo de Scott Bessent tras el fin del cepo. Subrayó que Argentina busca atraer inversiones genuinas haciendo los deberes primero.
- El Gobierno proyecta a Argentina como destino seguro para energía y minería mediante el RIGI y el acuerdo Mercosur-UE, buscando extender la competitividad a toda la economía nacional.
El canciller Pablo Quirno respaldó este martes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y descartó de plano cualquier posibilidad de asumir ese cargo, en medio de las versiones que circularon en los últimos días. “Estoy extremadamente ocupado en trabajar en la Cancillería y tenemos un excelente jefe de Gabinete”, afirmó durante su participación en la AmCham Summit, el encuentro empresarial que reúne a las principales compañías estadounidenses que operan en el país.
El funcionario también puso el foco en la política exterior y económica del Gobierno, al remarcar la importancia de la “alianza estratégica con los Estados Unidos” y celebrar la sintonía entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump. En ese sentido, aseguró que la Argentina “ha decidido, por primera vez en muchísimo tiempo, hacer los deberes previo a pedir ayuda, asistencia e inversiones”.
Quirno recordó especialmente la visita a Buenos Aires del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que coincidió con el levantamiento del cepo cambiario. “Fue un testimonio de lo que es la relación entre ambos países”, sostuvo. Y agregó: “En un momento donde Argentina estaba tomando una decisión importante, que había anunciado el programa con el Fondo Monetario Internacional, el secretario del Tesoro decidió venir a acompañarnos y apoyarnos”.
Durante uno de los paneles en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires, el canciller insistió en que el vínculo bilateral trasciende la relación personal entre los mandatarios, consignó Infobae. “Más allá de la relación espectacular que tienen ambos presidentes, esto es consecuencia de un trabajo que se ha realizado a nivel diplomático”, subrayó.
En esa línea, citó declaraciones recientes de Bessent en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. “Dijo algo que pasó desapercibido y que marca el estado de la relación: ‘Si Argentina sigue haciendo las cosas como las está haciendo, si se enfrenta con alguna dificultad, nosotros vamos a estar’”, remarcó.
Quirno también destacó la intensidad del vínculo político: en las últimas nueve semanas mantuvo seis reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio. “Por lo general, lo que sucede es una visita cada cuatro años, si sucede”, comparó.
En materia de acuerdos, valoró el entendimiento firmado en noviembre y homologado hace pocos meses, al señalar que “no solo es un acuerdo comercial, sino recíproco para las inversiones”, lo que abre nuevas oportunidades para el ingreso de capitales al país.
Además, celebró la invitación a la Argentina para integrar el Board of Peace, impulsado por Trump para intervenir en conflictos globales, como la guerra en Medio Oriente, y el Shield of Americas.
Respecto del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, lo definió como “un ejemplo que tardó veintiséis años en firmarse” y destacó que está próximo a su puesta en marcha. “El 1 de mayo comienza este acuerdo, ya fue homologado por los cuatro países del Mercosur y aprobado por la Comisión Europea”, precisó.
Para el canciller, este escenario posiciona al país como un destino confiable. “Dado los conflictos que están ocurriendo en el mundo, Mercosur en general y Argentina en particular se transforman en un lugar seguro de inversiones y de suministros energéticos”, afirmó.
En cuanto a la política de incentivos, resaltó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como “muy novedoso” y capaz de atraer proyectos por decenas de miles de millones de dólares en sectores como energía, acero y minería.
De todos modos, aclaró que el esquema no es un objetivo en sí mismo. “El RIGI no es un fin en sí mismo. No queremos encapsular inversiones dentro del RIGI, sino trabajar en la competitividad de la economía argentina para que esos beneficios se extiendan a toda la economía”, concluyó.