Trump redobló sus ataques al Papa y arremetió contra Meloni: “Creía que era valiente, pero me equivoqué”
El mandatario estadounidense cargó contra la primera ministra italiana por su negativa a participar en la ofensiva contra Irán. Además, calificó de “débil” al pontífice León XIV tras sus pedidos de paz en Oriente Medio.
Resumen para apurados
- Donald Trump atacó a Giorgia Meloni y al papa León XIV tras la negativa de Italia de unirse a la ofensiva contra Irán y el pedido de paz del pontífice en Oriente Medio.
- El conflicto escaló cuando Meloni tildó de inaceptables las críticas de Trump al Papa. Además, Italia suspendió un acuerdo de seguridad con Israel, distanciándose de EE.UU.
- Este choque marca el fin de la alianza entre Trump y Meloni, evidenciando una ruptura histórica en la estrategia militar occidental y un fuerte giro diplomático de Italia.
La luna de miel política entre Donald Trump y Giorgia Meloni ha llegado a su fin de forma abrupta. En declaraciones al diario *Corriere della Sera*, el presidente de los Estados Unidos se mostró "impactado" por la decisión de Italia de no involucrarse militarmente en la guerra contra Irán ni en el bloqueo estratégico del Estrecho de Ormuz.
“¿Le gusta a la gente que su presidente no haga nada para conseguir petróleo?”, cuestionó Trump, al sentenciar que se había equivocado al juzgar el carácter de la líder italiana.
El detonante del enfrentamiento fue la férrea defensa que Meloni hizo del papa León XIV. Luego de que Trump calificara al pontífice de "terrible para la política exterior", la premier italiana calificó los dichos de "inaceptables", al recordar que es potestad de la Iglesia abogar por la paz.
"Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra", afirmó Meloni, en un comunicado.
Ante esto, Trump respondió con dureza. “La inaceptable es ella; no entiende que Irán volaría Italia por los aires si tuviera la oportunidad”, resaltó.
En paralelo, el conflicto escaló al plano de la defensa. En un gesto que tensa aún más la relación con Washington, el Gobierno italiano anunció la suspensión de la renovación automática del memorando de seguridad con Israel.
Aunque fuentes israelíes intentaron restarle peso práctico a la medida, la decisión de Roma -impulsada por incidentes con cascos azules en Líbano y presiones de la oposición- marcó un distanciamiento histórico de la estrategia militar liderada por la Casa Blanca.