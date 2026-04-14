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Escala la tensión: JD Vance defendió a Trump y cuestionó al papa León XIV

El vicepresidente de Estados Unidos rechazó las críticas del Vaticano sobre la guerra con Irán y defendió la política exterior del gobierno.

JD Vance JD Vance
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • JD Vance defendió a Donald Trump y pidió al papa León XIV no intervenir en la política exterior de EE. UU. tras críticas del Vaticano por el conflicto armado con Irán.
  • El cruce surge tras el fracaso de negociaciones de paz con Irán. Trump cuestionó la elección del sumo pontífice, mientras Vance instó a la Iglesia a limitarse a temas morales.
  • La tensión escala entre la Casa Blanca y el Vaticano, lo que podría fracturar el apoyo católico al oficialismo y complicar la diplomacia humanitaria en Medio Oriente.
Resumen generado con IA

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, salió en defensa de Donald Trump y apuntó contra el papa León XIV tras sus recientes declaraciones sobre la Guerra de Medio Oriente. El funcionario, el católico con mayor cargo dentro del gobierno republicano, le pidió al sumo pontífice que se mantenga al margen de los asuntos estadounidenses: “Que se ciña a los asuntos de lo que ocurre en la Iglesia católica”, disparó.

El enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos y la Iglesia católica se produjo días después de que Vance y un equipo de diplomáticos norteamericanos fracasaran en su intento de alcanzar un acuerdo de paz con Irán, en medio de un alto al fuego en el conflicto. En una entrevista con Fox News, el vicepresidente señaló que "en algunos casos sería mejor que el Vaticano se ciña a cuestiones de moralidad. Y que el presidente de Estados Unidos se ciña a dictar la política pública estadounidense”.

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Asimismo, el funcionario desestimó las reacciones negativas de cristianos de todo el arco político estadounidense. Días atrás, Trump había arremetido contra el sumo pontífice por la Guerra de Medio Oriente y por los asuntos de migración, y lo acusó de ser “débil ante el crimen”, lo que provocó la reacción de la ultraderecha norteamericana.

Pese a sus críticas, Vance buscó un tono más diplomático en medio de la tensión. “Creo que es bueno, en realidad, que el papa abogue por las cosas que le preocupan. También vamos a discrepar en cuestiones de fondo de vez en cuando. Creo que es algo totalmente razonable”, señaló.

El papa León XIV, uno de los principales críticos de las políticas internacionales de Trump —especialmente en relación al conflicto entre Estados Unidos e Irán— volvió a hacer un llamado a la paz desde la Plaza de San Pedro, en Roma, mientras la crisis en Medio Oriente no encuentra una salida.

"El principio de humanidad conlleva la obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra", subrayó en el Vaticano. Además, sostuvo: “No le temo a la administración Trump” y, sin entrar en una confrontación directa, buscó bajar el tono del cruce aunque ratificó el sentido de sus intervenciones públicas.

“No entraré en debates. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie”, afirmó, al tiempo que llamó a “construir puentes de paz y reconciliación” y a evitar los conflictos bélicos siempre que sea posible.

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Por su parte, Trump puso en duda la legitimidad de la elección del Papa y sugirió motivaciones políticas detrás de su nombramiento. En una publicación en su red social Truth, señaló que León XIV “no estaba en ninguna lista” y que su designación habría sido impulsada por su nacionalidad estadounidense. “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, escribió.

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