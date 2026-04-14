Escala la tensión: JD Vance defendió a Trump y cuestionó al papa León XIV

El enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos y la Iglesia católica se produjo días después de que Vance y un equipo de diplomáticos norteamericanos fracasaran en su intento de alcanzar un acuerdo de paz con Irán, en medio de un alto al fuego en el conflicto. En una entrevista con Fox News, el vicepresidente señaló que "en algunos casos sería mejor que el Vaticano se ciña a cuestiones de moralidad. Y que el presidente de Estados Unidos se ciña a dictar la política pública estadounidense”.