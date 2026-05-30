Allanan estudios jurídicos tras una denuncia de estafa

La hipótesis planteada por el Ministerio Público sostiene que los acusados bloquearon sistemáticamente el libre acceso de la afectada a sus propios recursos económicos, obligándola a pedir autorizaciones y rendir explicaciones para retirar sumas menores destinadas a la subsistencia de su hijo recién nacido. El punto de quiebre definitivo en la relación profesional aconteció cuando Alfredo Aydar le notificó a la damnificada que había extraído diez millones de pesos de sus fondos 10 millones de pesos de sus fondos para destinarlos a dos supuestos préstamos a favor de terceras personas no identificadas radicadas en Santiago del Estero. En chats la joven le recrimina al letrado: “No voy a retirar la plata del interés, yo no firmé nada, yo no hice contrato con nadie. Yo quiero la plata de vuelta. ¿Usted se quiere quedar con mi plata?”. Los abogados le presentaron una planilla de cálculos donde justificaron la retención de 2.300.000 pesos en concepto de honorarios y gastos por otros procesos judiciales, se denunció. Alfredo Aydar habría invocado la redacción y presentación de “más de 100 escritos” judiciales y el cobro de consultas a razón de 650.000 pesos cada una, un extremo que la víctima negó de forma categórica al afirmar que solo firmó dos presentaciones concretas y que los profesionales le habían asegurado que todo el trámite legal estaba saldado por el acusado original. La jueza Cynthia Rocha hizo lugar al requerimiento fiscal al considerar que se encuentra acreditada la verosimilitud del ardid y la necesidad imperiosa de resguardar los elementos de prueba digitales y documentales antes de que sufran alteraciones o destrucciones por parte de los sospechados. Así se autorizó el allanamiento del estudio jurídico como así también la residencia particular del abogado.