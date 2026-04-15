Ecos de las inundaciones: La Madrid resiste con una población que espera recuperar el ritmo de sus vidas

“La infantería está en el lugar desde el lunes”, precisó.

Según indicó el uniformado, la medida también responde a funciones habituales de la fuerza. “Se trata de un operativo preventivo”, sostuvo, y detalló que los efectivos fueron apostados en distintos puntos con el objetivo de “cuidar los edificios públicos” y garantizar la libre circulación en las rutas.

En ese sentido, Barros remarcó la necesidad de equilibrar derechos: “La gente tiene derecho a manifestarse, pero también hay personas que necesitan circular. Nosotros estamos para cuidar a todos y asegurar la libre circulación”.