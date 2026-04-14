Protesta y represión tras las inundaciones: vecinos de La Madrid prevén más acciones

Sin consultas

Los manifestantes rechazaron una reunión paralela en Casa de Gobierno entre funcionarios y supuestos referentes locales: “Nos enteramos por los medios. No sabemos quiénes son ni a quién representan”. La manifestación que se llevó adelante durante la mañana de ayer lejos está de aplacarse. “No vamos a dar el brazo a torcer hasta que nos escuchen. Vamos a esperar a que los representantes de la comuna que se reunieron con el Poder Ejecutivo nos cuenten qué soluciones hallaron a los problemas”, avisó la vecina Mirna Salazar. La mujer advirtió, sin embargo, que tanto ella como los otros habitantes de la localidad que participaron de la movilización desconocen como voceros a quienes se reunieron con las autoridades, ya que no fueron elegidos por los vecinos ni les consultaron nada a estos.