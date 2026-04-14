Protesta y represión tras las inundaciones: vecinos de La Madrid prevén más acciones

La situación en La Madrid volvió a tensarse ayer durante una protesta vecinal sobre la ruta 157, donde un grupo de habitantes se manifestó para exigir obras urgentes tras las inundaciones de semanas atrás.
Según relataron, la protesta se estaba dando de manera pacífica -cánticos y reclamos contra el Gobierno provincial-, pero derivó en represión policial. Muchos denunciaron que la Policía actuó en forma violenta.
“Me tiraron al suelo, me pegaron patadas, tengo marcas en el ojo y me duele la espalda”, sostuvo Olga Acosta (70 años). “Me pegaron con el escudo; dos policías me agarraron del cuello, me estaban ahogando, y uno me pegó una piña en la boca, sin que yo le haya dado ningún motivo. Después vino una mujer policía y me pegó con el bastón varias veces, fuerte. Me dolía mucho”, contó Fernando Gerez, que fue demorado: “Me llevaron a la comisaría; estuve unas tres horas. No me dieron explicaciones, sólo me hicieron firmar un papel y me sacaron una foto; dijeron que era para constatar que entrábamos y salíamos sanos. No me dijeron por qué me llevaban, no me hablaron de ninguna causa”.
Sin consultas
Los manifestantes rechazaron una reunión paralela en Casa de Gobierno entre funcionarios y supuestos referentes locales: “Nos enteramos por los medios. No sabemos quiénes son ni a quién representan”. La manifestación que se llevó adelante durante la mañana de ayer lejos está de aplacarse. “No vamos a dar el brazo a torcer hasta que nos escuchen. Vamos a esperar a que los representantes de la comuna que se reunieron con el Poder Ejecutivo nos cuenten qué soluciones hallaron a los problemas”, avisó la vecina Mirna Salazar. La mujer advirtió, sin embargo, que tanto ella como los otros habitantes de la localidad que participaron de la movilización desconocen como voceros a quienes se reunieron con las autoridades, ya que no fueron elegidos por los vecinos ni les consultaron nada a estos.
Respecto de cómo seguirán los reclamos, Salazar adelantó que, en principio, en caso de que no obtengan respuestas satisfactorias por parte de autoridades oficiales, está previsto realizar una olla popular el sábado, para visibilizar los problemas. Y en caso de que todo siga igual, el lunes volverán a manifestarse al costado de la ruta 157.