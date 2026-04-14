Vivir entre grietas, humedad y pérdidas en La Madrid: “Tengo miedo de que la casa se caiga”
Hace 22 Min Seguir en
Resumen para apurados
- Lorena y su familia viven en una casa con riesgo de derrumbe en La Madrid, Tucumán, un mes después de las graves inundaciones, ante la falta de recursos para reconstruirla.
- Tras el temporal, los afectados denuncian una asistencia estatal insuficiente. La humedad y las grietas estructurales empeoran mientras intentan reparar los daños con restos.
- La situación evidencia la vulnerabilidad habitacional persistente en el sur tucumano. El temor a nuevos derrumbes marca la urgencia de soluciones habitacionales definitivas.
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