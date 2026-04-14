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Jaldo selló con Caputo la adjudicación del Acueducto de Vipos en su visita a Buenos Aires

El mandatario tucumano mantuvo un encuentro clave con el ministro de Economía nacional. La obra, que contempla más de 50 kilómetros de traza, beneficiará a 245.000 tucumanos.

EN BUENOS AIRES. Osvaldo Jaldo y Luis Caputo sellaron la adjudicación del Acueducto de Vipos. EN BUENOS AIRES. Osvaldo Jaldo y Luis Caputo sellaron la adjudicación del Acueducto de Vipos. Foto tomada de X/@LuisCaputoAR.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Luis Caputo sellaron en Buenos Aires la adjudicación del Acueducto de Vipos para optimizar el servicio de agua potable en Tucumán.
  • Con más de 50 km de extensión, la obra beneficiará a 245.000 habitantes. El avance surge del diálogo entre la provincia y la gestión de Milei pese al freno en la obra pública.
  • Este proyecto asegura el suministro ante la demanda urbana futura y consolida el pacto de gobernabilidad que permite a Tucumán obtener recursos en un contexto de restricción fiscal.
Resumen generado con IA

En una nueva misión oficial en la Capital Federal, el gobernador Osvaldo Jaldo logró destrabar uno de los proyectos de infraestructura hídrica más ambiciosos para la provincia. Tras una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario recibió la documentación que formaliza la adjudicación de la obra de "Optimización del Servicio de Agua Potable - Acueducto de Vipos", un anuncio que el funcionario nacional luego ratificó en sus canales oficiales en redes sociales, destacando la sintonía de trabajo con la administración tucumana.

En el encuentro estuvieron presentes el ministro de Economía de la Provincia, Daniel Abad; el secretario Coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Frugoni; el subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación, Bartolomé Heredia; el director Nacional de Ejecución de Obras, Vicente Heredia; y el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio.


"Desde el Gobierno de Tucumán seguimos gestionando de manera permanente, articulando con Nación y distintos organismos, convencidos de que el trabajo conjunto es el camino para llevar soluciones concretas a nuestra gente. Cada obra que avanza es el resultado del compromiso con el crecimiento de la provincia y el bienestar de todos los tucumanos y tucumanas", dijo Jaldo.

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El proyecto técnico implica una intervención estructural sobre el sistema de provisión de agua. Consiste en la ejecución de un acueducto con una extensión superior a los 50,6 kilómetros de tuberías, diseñado para mejorar de manera sustancial la calidad y la presión del servicio en puntos críticos.

El impacto directo se sentirá en las localidades de Tapia, Tafí Viejo y Villa Carmela, además de robustecer el suministro en San Miguel de Tucumán, alcanzando a una población estimada de más de 245.000 habitantes y cubriendo la demanda proyectada por el crecimiento urbano de la región.

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Este avance se inscribe en la estrategia política que Jaldo viene sosteniendo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Mientras el mapa de la obra pública nacional permanece mayormente paralizado, Tucumán logra reactivar proyectos estratégicos gracias a la postura dialoguista y de colaboración que el gobernador mantiene con el Poder Ejecutivo Nacional. 

El gesto de Caputo de entregar personalmente la adjudicación refuerza la vigencia de este pacto de gobernabilidad que le permite a la provincia obtener recursos para infraestructura básica en un contexto de fuerte restricción fiscal.

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