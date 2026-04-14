Jaldo selló con Caputo la adjudicación del Acueducto de Vipos en su visita a Buenos Aires

En una nueva misión oficial en la Capital Federal, el gobernador Osvaldo Jaldo logró destrabar uno de los proyectos de infraestructura hídrica más ambiciosos para la provincia. Tras una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario recibió la documentación que formaliza la adjudicación de la obra de "Optimización del Servicio de Agua Potable - Acueducto de Vipos", un anuncio que el funcionario nacional luego ratificó en sus canales oficiales en redes sociales, destacando la sintonía de trabajo con la administración tucumana.