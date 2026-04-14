Posteos contra Jaldo: la Justicia Federal rechazó un planteo de la diputada Molinuevo

DIPUTADA POR LLA-TUCUMÁN. Soledad Molinuevo, en la banca de la Cámara baja. Foto de Prensa LLA
Resumen para apurados
- La Justicia Federal rechazó el pedido de la diputada Soledad Molinuevo para trasladar de fuero la demanda del gobernador Osvaldo Jaldo por posteos en redes sociales en Tucumán.
- Molinuevo, referente de LLA, pretendía que la causa no se tramite en el fuero provincial. El conflicto surge tras una denuncia del mandatario tucumano por expresiones en internet.
- El fallo mantiene el litigio bajo jurisdicción local, sentando un precedente sobre la competencia judicial en disputas políticas entre funcionarios provinciales y nacionales.
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