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Posteos contra Jaldo: la Justicia Federal rechazó un planteo de la diputada Molinuevo

La referente de La Libertad Avanza pretende que el fuero provincial decline la competencia en la causa por la demanda del gobernador.

DIPUTADA POR LLA-TUCUMÁN. Soledad Molinuevo, en la banca de la Cámara baja. Foto de Prensa LLA DIPUTADA POR LLA-TUCUMÁN. Soledad Molinuevo, en la banca de la Cámara baja. Foto de Prensa LLA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia Federal rechazó el pedido de la diputada Soledad Molinuevo para trasladar de fuero la demanda del gobernador Osvaldo Jaldo por posteos en redes sociales en Tucumán.
  • Molinuevo, referente de LLA, pretendía que la causa no se tramite en el fuero provincial. El conflicto surge tras una denuncia del mandatario tucumano por expresiones en internet.
  • El fallo mantiene el litigio bajo jurisdicción local, sentando un precedente sobre la competencia judicial en disputas políticas entre funcionarios provinciales y nacionales.
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