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Vicegobernadores del Norte Grande se reunieron con Jaldo para dialogar sobre la agenda regional

El encuentro en Casa de Gobierno puso el foco en la crisis de las economías provinciales, la baja de la coparticipación y la necesidad de consensuar propuestas conjuntas para elevar a la Nación.

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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo recibió en Tucumán a vicegobernadores del Norte Grande para consensuar reclamos ante la Nación por la caída de recursos y la falta de federalismo real.
  • Durante la previa de la 57ª Sesión Plenaria, se analizó el impacto de la baja coparticipación y el freno a la obra pública en las economías regionales del NOA y NEA.
  • El bloque regional busca consolidar un documento conjunto para exigir equidad distributiva, marcando un precedente de unidad frente a las políticas del Gobierno nacional.
Resumen generado con IA

En la antesala de la 57ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, Tucumán se convirtió en el epicentro del debate político regional al reunir a autoridades legislativas del NOA y NEA. El encuentro, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo, tuvo como eje fortalecer una agenda común que permita a las provincias del norte reclamar mayor equidad en la distribución de recursos y reactivar obras y servicios esenciales.

La recepción se llevó a cabo en Casa de Gobierno y contó con la participación de vicegobernadores y representantes parlamentarios de 10 provincias. Entre ellos, el presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; y el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, entre otros referentes del arco legislativo regional.

Durante el encuentro, Jaldo destacó la importancia institucional de la reunión y subrayó el valor simbólico de que se realice en Tucumán. “Es un honor que representantes de diez provincias hayan decidido sesionar aquí, donde nació nuestra patria”, expresó. Al mismo tiempo, planteó con firmeza la necesidad de que el Gobierno nacional avance hacia un federalismo concreto: “Es necesario que la Nación empiece a aplicar un verdadero federalismo con hechos”.

El mandatario detalló que la agenda de trabajo incluye temas clave como los recursos provinciales, la obra pública, los servicios esenciales y la relación entre Nación y provincias. En ese marco, explicó que las comisiones del Parlamento analizan más de cien proyectos y que se buscará consensuar un documento conjunto para elevar los reclamos al Ejecutivo nacional.

Por su parte, Acevedo advirtió sobre el impacto de la caída de la coparticipación y la retracción del consumo en las economías locales. “Si la coparticipación continúa bajando, es la gran preocupación de todos los vicegobernadores”, sostuvo. Además, remarcó la necesidad de consolidar una mirada regional que permita diseñar soluciones conjuntas para problemas compartidos.

En la misma línea, Silva Neder señaló que existe un “común denominador” en las dificultades que atraviesan las provincias, marcado por la reducción de fondos nacionales y el aumento de responsabilidades a nivel local. El dirigente santiagueño enfatizó el rol del Parlamento como espacio de articulación política para defender los intereses del interior.

Las críticas al modelo económico nacional también fueron parte central del debate. Marocco advirtió que las provincias están asumiendo obligaciones que antes correspondían a la Nación, mientras que Madera fue más contundente al afirmar que “el federalismo es hoy más un anhelo que una realidad”. La vicegobernadora riojana alertó, además, sobre la crisis de las economías regionales, afectadas por la caída del consumo, la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura.

En ese sentido, Bernis puso el foco en la falta de obra pública y en la retención de recursos que, según afirmó, impacta de lleno en el desarrollo del Norte Grande. “Somos una región que produce casi el 30% del PBI, pero estamos olvidados”, sostuvo, al tiempo que reclamó políticas que prioricen la justicia social y la generación de empleo.

El encuentro dejó en claro que, más allá de las diferencias políticas, las provincias del norte comparten un diagnóstico crítico sobre la situación económica y fiscal. En ese contexto, el Parlamento del Norte Grande busca consolidarse como un ámbito clave para articular reclamos y construir propuestas que fortalezcan el desarrollo regional.

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