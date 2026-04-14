Vicegobernadores del Norte Grande se reunieron con Jaldo para dialogar sobre la agenda regional

Las críticas al modelo económico nacional también fueron parte central del debate. Marocco advirtió que las provincias están asumiendo obligaciones que antes correspondían a la Nación, mientras que Madera fue más contundente al afirmar que “el federalismo es hoy más un anhelo que una realidad”. La vicegobernadora riojana alertó, además, sobre la crisis de las economías regionales, afectadas por la caída del consumo, la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura.