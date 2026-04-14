El dolor que persiste en La Madrid, a un mes de la inundación: “Perdimos todo y seguimos solos; se lavaron las manos”
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Resumen para apurados
- Habitantes de La Madrid denuncian abandono estatal a un mes de las inundaciones de 2026, reclamando por la falta de asistencia ante la pérdida total de sus bienes en Tucumán.
- El desborde de las cuencas dejó al pueblo sumergido en barro y precariedad. Los vecinos enfrentan ahora inseguridad y falta de recursos básicos mientras critican la gestión oficial.
- La crisis en el sur tucumano expone la falta de obras estructurales. El malestar social crece y se prevén nuevos reclamos ante la vulnerabilidad habitacional de la región.
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