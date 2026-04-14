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El dolor que persiste en La Madrid, a un mes de la inundación: “Perdimos todo y seguimos solos; se lavaron las manos”

La voz de Margarita resume la angustia de un pueblo que se quedó sin nada. Entre el barro, la falta de ayuda y la indignación por los episodios de violencia, los vecinos intentan salir adelante como pueden.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Habitantes de La Madrid denuncian abandono estatal a un mes de las inundaciones de 2026, reclamando por la falta de asistencia ante la pérdida total de sus bienes en Tucumán.
  • El desborde de las cuencas dejó al pueblo sumergido en barro y precariedad. Los vecinos enfrentan ahora inseguridad y falta de recursos básicos mientras critican la gestión oficial.
  • La crisis en el sur tucumano expone la falta de obras estructurales. El malestar social crece y se prevén nuevos reclamos ante la vulnerabilidad habitacional de la región.
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