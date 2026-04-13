“Nos reprimen por pedir obras y el Gobierno no da la cara”: el enojo de los vecinos de La Madrid durante la protesta

Tensión política y reclamo de presencia oficial

Los manifestantes también cuestionaron la falta de presencia del delegado comunal y de autoridades provinciales en la zona. “No caminó el pueblo, no se acercó a ver qué necesitamos. Nadie viene a dar respuestas”, afirmaron. Además, expresaron su malestar por una reunión paralela en Casa de Gobierno entre funcionarios y supuestos referentes locales. “Nos enteramos por los medios. No sabemos quiénes son ni a quién representan”, dijeron.