“Nos reprimen por pedir obras y el Gobierno no da la cara”: el enojo de los vecinos de La Madrid durante la protesta
Luego de los incidentes registrados en la ruta 157, los habitantes del pueblo cuestionaron la ausencia del delegado y de los funcionarios. “No queremos montículos de tierra que después el agua vuelve a arrastrar”, reclamaron.
Resumen para apurados
- Vecinos de La Madrid protestaron este lunes en la ruta 157 para exigir obras tras las inundaciones, denunciando represión policial con balas de goma y heridos por parte del Estado.
- El conflicto escaló tras un mes de falta de respuestas oficiales y obras precarias. Los habitantes critican la ausencia de autoridades y la falta de asistencia básica post-temporal.
- La tensión social persiste y los vecinos advierten que mantendrán las medidas de fuerza. El caso expone una crisis de infraestructura y desconfianza en la gestión de Tucumán.
La situación en La Madrid volvió a tensarse este lunes durante una protesta vecinal sobre la ruta 157, donde un grupo de habitantes se manifestó para exigir obras urgentes tras las inundaciones que afectaron a la localidad semanas atrás.
Según relataron los propios vecinos en diálogo con LA GACETA, la movilización comenzó de manera pacífica, con aplaudos, cánticos y reclamos dirigidos al Gobierno provincial, pero derivó en un fuerte operativo policial de despeje que generó momentos de tensión.
Una de las vecinas, Sheila, explicó que el reclamo surgió tras cumplirse un mes de las inundaciones que afectaron gravemente a la localidad. “Decidimos convocar una reunión vecinal por el pedido de que las autoridades provinciales se lleguen al lugar. No hay obras de envergadura que den respuesta al problema y cada vez es peor”, señaló.
En ese sentido, cuestionó la ausencia de funcionarios en el territorio. “Cuando es tiempo de elecciones aparecen todos, pero ahora nadie da la cara ni respuestas”, lanzó.
La mujer también denunció una intervención policial violenta durante la manifestación. “Recibimos agresión, balas de goma, agravios a vecinos y hasta detenidos. No estábamos agrediendo a nadie, solo pedíamos ser escuchados”, aseguró.
Otros manifestantes reforzaron esas acusaciones y relataron situaciones de violencia durante el operativo. Una vecina afirmó haber sido golpeada en medio del desalojo. “Me tiraron al suelo, me pegaron patadas, tengo marcas en el ojo y dolor en la espalda”, sostuvo.
Reclamo por obras y críticas al Estado
Los vecinos remarcaron que la principal demanda es la ejecución de obras de infraestructura para evitar nuevas inundaciones, y rechazaron soluciones temporales. “Queremos obras, no montículos de tierra que después el agua vuelve a arrastrar”, expresaron durante la protesta.
También denunciaron la falta de asistencia posterior al temporal. “Estuvimos días sin agua, sin ayuda del Estado. Si no fuera por la solidaridad entre vecinos y pueblos cercanos, estaríamos a la deriva”, señalaron.
Tensión política y reclamo de presencia oficial
Los manifestantes también cuestionaron la falta de presencia del delegado comunal y de autoridades provinciales en la zona. “No caminó el pueblo, no se acercó a ver qué necesitamos. Nadie viene a dar respuestas”, afirmaron. Además, expresaron su malestar por una reunión paralela en Casa de Gobierno entre funcionarios y supuestos referentes locales. “Nos enteramos por los medios. No sabemos quiénes son ni a quién representan”, dijeron.
“Vamos a seguir protestando”
Pese al operativo policial y a la tensión registrada, los vecinos aseguraron que continuarán con las medidas de fuerza hasta obtener respuestas concretas. “Vamos a seguir acá hasta que vengan y den soluciones. No nos vamos a ir del pueblo”, advirtieron.