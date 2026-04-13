Darío Monteros, tras una reunión por las inundaciones en La Madrid: "Coincidimos en un 90% en el trabajo inmediato"

Resumen para apurados
- Los ministros Darío Monteros y Marcelo Nazur acordaron con vecinos de La Madrid el inicio de obras hídricas urgentes en Tucumán para prevenir inundaciones ante el período de lluvias.
- El plan incluye el dragado del río Marapa, limpieza de canales y gestiones ante Vialidad Nacional por alcantarillado en la ruta 157, utilizando maquinaria pesada desde esta semana.
- Estas intervenciones buscan mitigar el impacto de crecidas y evitar pérdidas materiales, estableciendo una agenda de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la comunidad.
El ministro del Interior, Darío Monteros, junto al titular de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, lideraron una reunión con vecinos de La Madrid, técnicos provinciales y autoridades locales con el objetivo de analizar la crítica situación hídrica de la región y definir intervenciones concretas para evitar inundaciones.
“Primero estuvimos nosotros reunidos el viernes pasado con distintos organismos de la provincia para llegar a esta reunión con vecinos de La Madrid, de Las Ánimas y de distintas zonas rurales. Hemos escuchado los planteos y coincidimos prácticamente en un 90% en el trabajo inmediato que tenemos que hacer”, señaló el ministro del Interior.
Monteros adelantó que “mañana vamos a tener cuatro equipos viales pesados en la jurisdicción para realizar distintos trabajos” y adelantó que la provincia reiterará pedidos ante Vialidad Nacional para construir alcantarillado bajo la ruta 157, un punto crítico que hoy dificulta el escurrimiento normal de las aguas.
Por su parte, Nazur detalló las tareas previstas: “Tratamos la problemática de La Madrid y, si bien todos coincidimos en que hay que hacer obras sobre el río Marapa, vamos a empezar con el encauce y a defender las márgenes hacia la localidad con el propio material”.
Entre las acciones más relevantes, Nazur mencionó la limpieza de los canales de cintura y la necesidad de gestionar alcantarillas sobre la ruta 157 para drenar el agua en situaciones extremas. También se refirió al dragado: “Vamos a empezar con la profundización del cauce. Cuando el río Marapa llega al dique El Frontal surgen inconvenientes por la sedimentación acumulada durante años. Vamos a intervenir allí para evitar que el agua retroceda y remate el mismo cauce”.
El director de la Dirección Provincial del Agua, Marcelo Cancellieri, destacó el nivel de coincidencia técnica alcanzado. “Venimos trabajando desde hace tiempo en distintos puntos de la provincia. En esta reunión, los diagnósticos de la provincia y de los propios ciudadanos coincidieron en varios conceptos. Ya teníamos la planificación hecha para empezar a trabajar en forma inmediata”, sostuvo.
Cancellieri confirmó que mañana mismo comenzarán a operar máquinas en el territorio, incluyendo una retroexcavadora sobre oruga de 45 toneladas. “Lo inmediato es implantar esa máquina. Necesitamos que el piso esté firme para que pueda trabajar con sus brazos”, explicó.
Una de las vecinas presentes, Lidia del Valle González de Correa, calificó el encuentro como “altamente satisfactorio”. “Se han podido coordinar puntos comunes que traíamos nosotros en cuanto al trabajo que se debe hacer para evitar inundaciones. Tal vez no una inundación total, pero sí mermar y amainar el ingreso de agua”, expresó.
“Una cosa es que nos inundemos hasta la rodilla o bajo la rodilla, y otra cosa que sean dos metros o que el agua nos tape las casas y perdamos todo. En esta reunión se acordó trabajar en obras inmediatas y mediatas, iniciando desde hoy mismo”, concluyó.