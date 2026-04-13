Darío Monteros, tras una reunión por las inundaciones en La Madrid: "Coincidimos en un 90% en el trabajo inmediato"

Entre las acciones más relevantes, Nazur mencionó la limpieza de los canales de cintura y la necesidad de gestionar alcantarillas sobre la ruta 157 para drenar el agua en situaciones extremas. También se refirió al dragado: “Vamos a empezar con la profundización del cauce. Cuando el río Marapa llega al dique El Frontal surgen inconvenientes por la sedimentación acumulada durante años. Vamos a intervenir allí para evitar que el agua retroceda y remate el mismo cauce”.