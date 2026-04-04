La Libertad Avanza acusa al Gobierno tucumano de despilfarrar recursos en costo político

“Coincido y agrego. El escándalo es el nivel salvaje de irresponsabilidad fiscal al que llevaron a Tucumán y además el hecho de que armaron un sistema para que nadie tenga que explicar dónde termina la plata. Suspendieron por ley la obligación de las comunas de rendir cuentas y, aunque la Constitución exige que la Legislatura revise la Cuenta de Inversión, inventaron la aprobación ficta: si nadie la trata, queda aprobada igual. Así el presupuesto deja de ser un plan de gobierno y se convierte en una caja negra. La plata sale del bolsillo de los tucumanos, pero nadie sabe si fue a escuelas y calles… o a camionetas, festivales, punteros, cargos para amigos y obras eternas”, disparó Paula Omodeo.