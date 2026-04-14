China calificó de "peligroso e irresponsable" el bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz

El Gobierno de China lanzó una dura advertencia contra la Administración de Donald Trump, al calificar de "peligroso e irresponsable" el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz. Según Pekín, esta maniobra no solo exacerba las tensiones regionales, sino que pone en riesgo la seguridad de la navegación en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.