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China calificó de "peligroso e irresponsable" el bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz

Pekín advirtió que la presencia militar estadounidense socava el frágil alto el fuego con Irán y amenaza con "represalias contundentes" ante la posibilidad de nuevos aranceles.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun.
Hace 36 Min

El Gobierno de China lanzó una dura advertencia contra la Administración de Donald Trump, al calificar de "peligroso e irresponsable" el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz. Según Pekín, esta maniobra no solo exacerba las tensiones regionales, sino que pone en riesgo la seguridad de la navegación en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, denunció en rueda de prensa que, a pesar del cese al fuego temporal entre Washington y Teherán, la presencia militar de EE. UU. actúa como un catalizador de inestabilidad. 

“Esta medida solo intensifica las contradicciones y socava una tregua que ya es frágil”, señaló el funcionario, según declaraciones recogidas por el diario *Global Times*.

En paralelo al conflicto marítimo, la tensión se trasladó al plano comercial. Ante las insinuaciones de Trump sobre un presunto suministro de armamento chino a Irán -acusación que Pekín niega tajantemente-, Jiakun advirtió que China responderá con "medidas de represalia contundentes" si se imponen nuevos aranceles. 

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