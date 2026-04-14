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Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos activa el bloqueo de puertos de Irán

Amenaza con “eliminar” cualquier barco iraní que intente pasar por el estrecho de Ormuz. Teherán dice que es ilegal y promete represalias.

UN PASO EN DISPUTA. Un buque de carga navega frente a la ciudad costera de Fujairah, cruzando en el estrecho de Ormuz. UN PASO EN DISPUTA. Un buque de carga navega frente a la ciudad costera de Fujairah, cruzando en el estrecho de Ormuz.
Hace 5 Hs

TEHERÁN, Irán.- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con “eliminar” cualquier barco iraní que intente forzar el bloqueo naval de los puertos de Irán impuesto por Estados Unidos y que entró en vigor ayer.

Washington anunció el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de ayer a las 14, después de que las conversaciones de paz con Teherán en Pakistán fracasaran.

Para Irán este bloqueo es “ilegal” y un acto de “piratería”, y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del golfo Pérsico “estará a salvo” de represalias.

La respuesta de Trump: “Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, dijo en su red Truth Social. El anuncio del bloqueo volvió a disparar los precios del petróleo, que superaron los 100 dólares por barril.

Trump dijo en la Casa Blanca que representantes iraníes habían estado en contacto en busca de un acuerdo, luego de las conversaciones fallidas en Islamabad.

“Hemos recibido una llamada de la otra parte. Les gustaría llegar a un acuerdo. Con mucha urgencia”, dijo a periodistas fuera del Despacho Oval, sin identificar qué funcionarios.

En tanto, el canciller iraní Abás Araqchi culpó a Estados Unidos del fracaso de los diálogos en una llamada con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan.

“Lamentablemente, fuimos testigos de que la parte estadounidense siguió presentando exigencias excesivas en las negociaciones, lo que llevó a que no se lograra ningún resultado”, declaró, citado por su ministerio.

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Según Trump, el diálogo se frustró porque Irán se opone a renunciar a dotarse de armas nucleares, una acusación desmentida por Teherán.

Según detalló Trump en Truth Social, el bloqueo se impondrá a todos los navíos que entren y salgan de los puertos iraníes.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desencadenada el 28 de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz. Por este paso estratégico, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, Irán ha impuesto de facto derechos de paso para cruzarlo.

Trump aseguró que 34 barcos cruzaron Ormuz el domingo, un número que según dijo “es por lejos la cifra más alta desde que comenzó este insensato cierre”.

China, que depende en gran medida de Irán para su suministro de petróleo, pidió restablecer una navegación “sin obstáculos” en Ormuz, una demanda a la que también se sumó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). La agencia marítima de las Naciones Unidas dijo que “ningún país” tiene el derecho legal de bloquear la navegación en Ormuz.

“Prioridad absoluta”

La incapacidad de ambas partes para alcanzar un acuerdo hace temer una reanudación del conflicto que se ha extendido a toda la región por las represalias de la república islámica contra sus vecinos. Desde entonces, más de 6.000 personas han muerto en esta contienda, principalmente en Irán y el Líbano.

Según Pakistán, continúan los esfuerzos para resolver las cuestiones pendientes y el alto el fuego, que expira el 22 de abril, “aguanta”.

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Su mantenimiento es una “prioridad absoluta”, declaró el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a su homólogo pakistaní, Ishaq Dar.

Ataques en Líbano

En Líbano, otro frente de la guerra, continúan los ataques porque Israel lo considera excluido del acuerdo de alto el fuego. Las autoridades libanesas anunciaron cuatro muertos en el sur del país, mientras que el ejército israelí afirmó haber atacado 150 objetivos de Hezbollah en las últimas 24 horas.

También informó haber completado el “cerco” de la ciudad de Bint Jbeil, donde lanzó un asalto, en lo que describió como un avance significativo de su ofensiva terrestre en el sur.

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Libaneses e israelíes tienen previsto mantener negociaciones el martes en Washington pero Hezbollah pidió anularlas y las calificó de “capitulación”, dijo el jefe del movimiento proiraní, Naim Qasem.

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