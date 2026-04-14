Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos activa el bloqueo de puertos de Irán

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desencadenada el 28 de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz. Por este paso estratégico, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, Irán ha impuesto de facto derechos de paso para cruzarlo.