Trump dijo que pondrá la mira en Cuba: el próximo objetivo estratégico tras el conflicto con Irán

Por su parte, el designado Secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó este mensaje desde París. Rubio descartó que exista un "bloqueo naval", pero insistió en que la economía cubana es inviable bajo el actual modelo comunista. "Nadie invertirá miles de millones en un país gobernado por incompetentes. El sufrimiento del pueblo es consecuencia de un sistema absurdo que se niega a integrarse al siglo XXI", aseguró.