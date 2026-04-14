Trump dijo que pondrá la mira en Cuba: el próximo objetivo estratégico tras el conflicto con Irán

Resumen para apurados
- Donald Trump anunció desde la Casa Blanca que Cuba será el próximo objetivo estratégico tras el conflicto con Irán, intensificando la presión contra el régimen de Díaz-Canel.
- Washington endurecerá el control de envíos de combustible a la isla. Pese a permitir una descarga rusa puntual, Marco Rubio descartó un relajamiento de las sanciones económicas.
- La medida busca forzar un cambio de régimen ante una crisis energética crítica. El gobierno de EE.UU. apuesta al aislamiento económico para acelerar el fin del sistema actual.
Donald Trump adelantó desde la Casa Blanca que Cuba será una prioridad inmediata en su agenda exterior tras concluir las gestiones en Oriente Medio. En un giro que endurece la postura de Washington, el presidente advirtió que la política de envíos de combustible y la presión diplomática entrarán en una fase de mayor rigurosidad.
Actualmente, EEUU mantiene un control estricto sobre el petróleo que llega a la isla, al evaluar cada cargamento "caso por caso". Aunque recientemente se autorizó al buque ruso "Anatoly Kolodkin" a descargar 100.000 toneladas de crudo, la Casa Blanca dejó claro que esto no implica un relajamiento de las sanciones, sino una herramienta de presión en una isla que demanda 60.000 barriles diarios para evitar el colapso.
Trump fustigó la herencia de los Castro y calificó la gestión de Miguel Díaz-Canel como "espantosa", al asegurar que el régimen está cerca de su fin. “Es un sistema opresivo; los cubano-estadounidenses han sido tratados de forma terrible y sus familias han sufrido crímenes imperdonables”, remarcó.
Por su parte, el designado Secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó este mensaje desde París. Rubio descartó que exista un "bloqueo naval", pero insistió en que la economía cubana es inviable bajo el actual modelo comunista. "Nadie invertirá miles de millones en un país gobernado por incompetentes. El sufrimiento del pueblo es consecuencia de un sistema absurdo que se niega a integrarse al siglo XXI", aseguró.