Trump, en rueda de prensa: críticas al papa León XIV y una polémica imagen suya como Jesús

Como suele suceder con el republicano, la conversación derivó hacia otros temas. Trump había sido objeto de críticas después de que el domingo por la noche apareciera en su cuenta de Truth Social una imagen generada por IA, ya eliminada, en la que estaba representado como Jesús, poco después de criticar al papa León XIV por su postura sobre Irán. “Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja”, declaró Trump: “Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo hago que la gente mejore”.