El papa León XIV dice que no le tiene miedo a Trump

ARGEL, Argelia.- León XIV aseguró, en el primer día de su histórico viaje a Argelia, que no teme las críticas del presidente Donald Trump y reivindicó su “deber moral” de pronunciarse contra la guerra.
El domingo, Trump lanzó un inusual y feroz ataque contra el pontífice por su oposición a la política de inmigración de Estados Unidos y a la guerra en Irán. El presidente estadounidense acusó al pontífice de ser “débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior” en una publicación en Truth Social, y más tarde declaró a los periodistas que “no era precisamente un gran admirador suyo”.
Poco antes de partir de Roma, el pontífice nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, respondió que “no teme” a la Administración Trump y que seguirá pronunciándose en contra de los conflictos armados.
El Papa ha sido un firme crítico de la guerra, calificando de “inaceptable” la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní y pidiéndole que encuentre una “vía de salida” para poner fin al conflicto. Pero, en general, es raro que un ocupante del sillón de San Pedro critique directamente las declaraciones de los líderes mundiales.
“No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”, dijo León a los periodistas en el avión que le llevó a Argelia, tierra de Agustín de Hipona, uno de los llamados “Padres de la Iglesia”.
“Creo que la Iglesia tiene el deber moral de pronunciarse con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación”, aseguró, aunque reiteró que no se considera un político y que no tiene intención de debatir con Trump.
Trump acusó al Papa de “jugar con un país (Irán) que quiere un arma nuclear”. En su red Truth Social le calificó de “DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior”. Sugirió que los cardenales sólo eligieron a León como papa en mayo de 2025 porque es estadounidense y un posible puente con Washington.
Un Jesús con IA
El republicano también publicó una imagen generada por inteligencia artificial que lo representa a él mismo como Jesús, aunque posteriormente la retiró ante la polémica. Tras las palabras de León XIV, Trump rechazó disculparse y volvió a calificarlo de “débil”.
Los exabruptos del presidente estadounidense causaron reacciones indignadas en distintas partes del mundo y miles de católicos, incluso dentro de Estados Unidos, y de su propio partido, salieron a exigir que Trump se disculpe.
Hay más de 70 millones de católicos en Estados Unidos, cerca del 20% de la población. Entre ellos se encuentra el vicepresidente de Trump, JD Vance, que no dijo nada al respecto.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, es una de las personalidades que calificó de “inaceptables” las palabras de Trump. “El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra”, dijo Meloni en un comunicado
Llamado al “perdón”
En medio de la polémica, León XIV fue acogido con honores a su llegada a Argel. En el primer día de su visita de dos días, rindió homenaje, ante el monumento de los mártires en Argel, a las víctimas de la sangrienta guerra de independencia contra Francia (1954-1962).
La “paz que permite vislumbrar el futuro con un espíritu reconciliado solo es posible mediante el perdón”, dijo en inglés, instando a “no añadir resentimiento al resentimiento, de generación en generación”.
Ante el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, las autoridades y el cuerpo diplomático, León XIV invitó también a los responsables del país a promover “una sociedad civil viva, dinámica y libre”.
Desde el movimiento prodemocracia (llamado Hirak) de 2019, que reclamaba reformas profundas y mayor transparencia, las autoridades argelinas han reforzado su control del espacio público, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El viaje a Argelia es la primera gran gira internacional del papa de 70 años que lo llevará después a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial (13-23 de abril), un periplo de 18 000 km con una agenda muy densa.