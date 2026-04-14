El papa León XIV dice que no le tiene miedo a Trump

El domingo, Trump lanzó un inusual y feroz ataque contra el pontífice por su oposición a la política de inmigración de Estados Unidos y a la guerra en Irán. El presidente estadounidense acusó al pontífice de ser “débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior” en una publicación en Truth Social, y más tarde declaró a los periodistas que “no era precisamente un gran admirador suyo”.