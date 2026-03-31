Hasta un 60% de Cuba se quedaría sin electricidad esta semana si no recibe ayuda

LA HABANA, Cuba.- La crisis energética en Cuba se agrava ante el bloqueo petrolero implantado en los últimos meses por Estados Unidos, aunque empieza a recibir un aliciente: en las últimas horas de ayer llegó a La Habana un petrolero con 100.000 toneladas métricas de crudo, al que no se opuso Donald Trump. Moscú promete seguir apoyando a la isla en la gestión de suministros adicionales.