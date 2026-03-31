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Hasta un 60% de Cuba se quedaría sin electricidad esta semana si no recibe ayuda

Se espera el arribo de petróleo ruso. México negocia con empresas privadas para vender combustible a la isla.

COCINAR A LEÑA. Es una de la alternativas que maneja la población ante la falta de fuentes energéticas. COCINAR A LEÑA. Es una de la alternativas que maneja la población ante la falta de fuentes energéticas.
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LA HABANA, Cuba.- La crisis energética en Cuba se agrava ante el bloqueo petrolero implantado en los últimos meses por Estados Unidos, aunque empieza a recibir un aliciente: en las últimas horas de ayer llegó a La Habana un petrolero con 100.000 toneladas métricas de crudo, al que no se opuso Donald Trump. Moscú promete seguir apoyando a la isla en la gestión de suministros adicionales.

Para ayer, se esperaba que la isla ya afronte apagones masivos con un pico máximo que afectará hasta al 60% del territorio nacional, según previsiones de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

De acuerdo con datos oficiales de la estatal Unión Eléctrica (UNE), recogidos por la agencia de noticias EFE, para ayer, en el horario pico se estimaba una capacidad de generación de 1.230 megavatios (MW), frente a una demanda que podría alcanzar los 3.050 MW.

Se trata de un escenario que provocaría un déficit de 1.820 MW y una afectación prevista de 1.850 MW, lo que obligará a realizar cortes programados para evitar apagones desordenados en el sistema eléctrico. En simultáneo, hasta un 60% de la isla volvería a quedar a oscuras

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una profunda crisis energética, pero se ha agravado debido al bloqueo petrolero de Estados Unidos. tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Venezuela proveía los mayores envíos de ese recurso a la isla.

La Administración Trump, además, firmó una orden ejecutiva el 29 de enero en la que establece la imposición de nuevos aranceles a cualquier nación que venda crudo al país centroamericano, lo que hizo recular a México, que en un inicio intentó suplir el vacío dejado por Caracas.

Ayer, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró que su país tiene todo el derecho a enviar combustible a Cuba, ya sea por razones humanitarias o comerciales. La mandataria no especificó cuándo México podría tomar la decisión de enviar un cargamento de petróleo a la isla.

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Naciones Unidas califica las medidas de Washington como acciones que afectan el acceso a recursos básicos y que podrían vulnerar derechos humanos.

Pero a esta situación se suma el deterioro estructural del sistema energético cubano, destaca la agencia France 24. Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país se encuentran fuera de servicio debido a averías o labores de mantenimiento. Estas plantas representan alrededor del 40 % de la capacidad instalada.

Otro 40 % del sistema depende de motores de generación distribuidos que funcionan con diésel y fueloil. Esta fuente permanece prácticamente paralizada desde enero por la escasez de combustible, lo que el Ejecutivo cubano ha calificado como una “asfixia energética” por parte de la Administración Trump.

“Océano de necesidades”

La llegada del primer barco con ayuda humanitaria a La Habana lleva algo de alivio a la isla. Pero es “una gota en un océano de necesidades”, según los propios cubanos, que dicen que no será una solución de fondo.

El Ministerio de Transportes ruso informó que el petrolero Anatoly Kolodkin llegó al puerto cubano de Matanzas con aproximadamente 100.000 toneladas métricas de crudo, equivalentes a unos 730.000 barriles.

La embarcación, que había zarpado el 8 de marzo desde el puerto ruso de Primorsk, en el mar Báltico, transporta lo que Moscú calificó como “suministros humanitarios” destinados a aliviar la crisis energética que atraviesa la isla. Medios estatales cubanos destacaron el envío como parte de la cooperación energética entre ambos países.

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El anuncio del arribo del cargamento ruso se produce después de que Trump, afirmara el domingo pasado que no se oponía a la llegada del petróleo a Cuba. Pese al estricto bloqueo, al ser cuestionado sobre un informe del diario ‘The New York Times’ acerca de que Estados Unidos permitiría el ingreso a Cuba de una embarcación rusa cargada con petróleo, el republicano pareció flexibilizar su postura.

“Tenemos un petrolero ahí fuera. No nos importa que alguien reciba un cargamento porque lo necesita (...) Tienen que sobrevivir”, declaró a la prensa.

Sin embargo, anunció que espera la caída inminente del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“Cuba será la siguiente (...) Cuba es un desastre. Es un país que está fracasando. Y será el siguiente. En un corto periodo de tiempo, va a colapsar. Y nosotros estaremos ahí para ayudar”, declaró Trump.

El Kremlin confirmó que continuará explorando nuevas vías de apoyo energético a La Habana.

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El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, explicó que Moscú había abordado el envío con Washington y defendió la decisión como una cuestión de responsabilidad hacia sus aliados.

“En la desesperada situación en la que se encuentran los cubanos, esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes”, declaró Peskov ante la prensa. Añadió también que Rusia considera su deber “no permanecer al margen” y brindar asistencia a sus “amigos” cubanos.

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