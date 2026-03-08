Abraham Jiménez Enoa: “Cuba está acostumbrada a tener crisis, pero esta es la madre de todas las crisis”

Volver al Malecón

En sus palabras se reafirma el deseo de volver. Sabe que, aunque le arrebataron el suelo, nadie puede quitarle el horizonte. Sueña con reencontrarse con la familia y caminar por el malecón de La Habana como antes. “Ese es mi país; mi hijo se fue de Cuba con un año y medio, apenas recuerda lo que su madre y yo le contamos y él piensa que recuerda, pero no se acuerda de nada. Él tiene recuerdos de lo que nosotros le contamos, mi hijo ha crecido aquí, habla otro idioma, tiene otro acento, poco a poco se va gestando otra idiosincrasia. Yo daría la vida por regresar con él y sentarnos en el Malecón a ver los arrecifes, a sentir la brisa, caminar y mostrarle el lugar donde nació, ese siempre es mi país, ahí está mi familia, ahí está todo lo que soy y es muy duro que te arrebaten eso. Y sobre todo es muy duro ver sufrir a tu gente, y ver cómo se desploma tu país, eres tu en definitiva”.