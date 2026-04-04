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Tras el indulto, Cuba comienza a liberar presos

Perdón de penas a 2.010 personas como gesto de “buena voluntad” en Semana Santa.

SALIDA. Los presos caminan fuera de la cárcel La Lima, en La Habana. SALIDA. Los presos caminan fuera de la cárcel La Lima, en La Habana.
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • El gobierno de Cuba inició la liberación de 2.010 presos en La Habana como gesto humanitario por Semana Santa, bajo la mediación del Vaticano y ante la presión de Estados Unidos.
  • Se trata de la segunda medida similar en un mes. El beneficio alcanza a mujeres, jóvenes y ancianos con buena conducta, pero excluye a condenados por delitos graves o violentos.
  • La acción busca mejorar el vínculo con Washington tras el alivio del bloqueo petrolero, aunque EE. UU. mantiene el reclamo por la libertad inmediata de los detenidos políticos.
Resumen generado con IA

LA HABANA, Cuba.- Cuba comenzó a liberar presos, horas después de haber anunciado un indulto a 2.010 personas como “gesto humanitario” por Semana Santa, su segunda medida de este tipo en menos de un mes en medio de la presión de Estados Unidos.

De la cárcel La Lima, en el este de La Habana, salieron ayer a la mañana más de 20 detenidos. Los liberados se abrazaron y lloraron con familiares que esperaban afuera de la prisión. “Gracias al Papa”, gritaron algunos de ellos, mientras se persignaban. El 12 de marzo, el gobierno cubano había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de “buena voluntad” hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.

Las liberaciones ocurren después de que el gobierno estadounidense alivió el bloqueo petrolero que estableció en enero sobre Cuba, al permitir esta semana el ingreso de un buque con crudo de Rusia. Washington dijo estar al tanto del proceso de excarcelaciones iniciado ayer y reclamó a La Habana “la liberación inmediata de los cientos de otros valientes patriotas cubanos que permanecen injustamente detenidos”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

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El gobierno cubano no dio los nombres de las personas indultadas ni especificó los delitos que abarca el indulto, pero señaló que las liberaciones tienen en cuenta el tipo de crimen, la conducta en prisión, motivos de salud y el tiempo transcurrido en la cárcel.

Testimonios

“Gracias por esta oportunidad que nos dieron”, declaró Albis Gaínza, 46 años, condenado a 6 años de cárcel por robo. “Hace falta que esto siga” y “suelten a más” presos, dijo.

Entre los indultados hay jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior, según el texto del indulto. “Es una oportunidad que dan una vez en la vida” y “uno ha sufrido demasiado y las madres de uno”, dijo Brian Pérez, de 20 años, con una sanción por lesión.

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Damián Fariñas, también de 20 años, dijo que su liberación es “una bendición muy grande” que llena de felicidad a su familia. Estaba condenado por robo y llevaba detenido un año y ocho meses.

El indulto descarta a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes.

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