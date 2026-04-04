Tras el indulto, Cuba comienza a liberar presos

De la cárcel La Lima, en el este de La Habana, salieron ayer a la mañana más de 20 detenidos. Los liberados se abrazaron y lloraron con familiares que esperaban afuera de la prisión. “Gracias al Papa”, gritaron algunos de ellos, mientras se persignaban. El 12 de marzo, el gobierno cubano había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de “buena voluntad” hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.