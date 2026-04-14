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Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Tras tres meses de sembrar con esfuerzo, algunos signos procederán a cosechar lo que tanto esperaron.

¿Cuáles signos se encontrarán en un período favorable en abril? ¿Cuáles signos se encontrarán en un período favorable en abril? (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anunció en Argentina que los signos Tigre, Dragón, Caballo y Serpiente recibirán grandes recompensas durante abril tras un primer trimestre de intensos esfuerzos.
  • El mes se define como una etapa de resultados tras tres meses de siembra. Mientras el Dragón potencia su liderazgo, el Tigre y el Caballo verán mejoras en finanzas y proyectos clave.
  • Estas predicciones marcan un punto de maduración para proyectos personales y afectivos. Se espera que los signos beneficiados consoliden su estabilidad financiera y emocional a futuro.
Resumen generado con IA

Para algunos signos del horóscopo chino, abril presenta un panorama más que alentador. Este tiempo propone grandes augurios tras un período de importantes esfuerzos; es el mes donde las consecuencias se acumulan y lo sembrado durante el primer trimestre del año comienza, finalmente, a dar frutos. Ludovica Squirru, la referente de la astrología oriental, advierte que si bien se trata de un mes de “examen”, también es una etapa de correcciones y resultados tangibles.

Horóscopo chino: los signos que deberán frenar para no estrellarse en los próximos días, según Ludovica Squirru

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Mientras algunos signos deben transitar un período de cautela, otros podrán regocijarse en las bonanzas derivadas de sus buenas decisiones. El trabajo dedicado a los afectos, las finanzas y los proyectos personales encontrará su punto de maduración. Para los siguientes signos, la consigna de abril es aprender a recibir.

Los signos que recibirán importantes recompensas en abril

El Tigre

Para el Tigre, el mayor reto no será la escasez, sino la abundancia. Tras haber conquistado metas que parecían inalcanzables, el desafío máximo no lo desalentará. Según Squirru, su verdadero problema será “gestionar el éxito sin que este se le suba a la cabeza”. Este animal del zodíaco se encuentra ante la alegría de saber que sus esfuerzos por acondicionar su vida al bienestar deseado finalmente rinden frutos, siempre y cuando mantenga los pies sobre la tierra.

El Dragón

Siendo el año del Dragón, este mes de abril (que también está regido por su propia energía) funciona como un espejo amplificador. Para quienes nacieron bajo este signo, las recompensas llegarán en forma de claridad mental y liderazgo. Es el momento ideal para cerrar tratos o consolidar relaciones que estaban en una zona gris. Ludovica anticipa que la energía del Dragón estará en su apogeo, permitiéndoles disfrutar de un merecido reconocimiento público o profesional.

El Caballo

Otro de los grandes beneficiados será el Caballo. Luego de meses de galopar contra el viento, abril trae una brisa de alivio. Las predicciones sugieren que este signo experimentará sorpresas gratas en el ámbito económico. La clave para ellos será no dispersarse: la recompensa llega para aquellos que supieron mantener el enfoque a pesar del cansancio. Es un tiempo de "cosecha rápida" para los proyectos que iniciaron con timidez en enero.

La Serpiente

Finalmente, la Serpiente encontrará en abril la respuesta a dilemas que la mantuvieron inquieta. La recompensa aquí no es solo material, sino espiritual y emocional. Squirru destaca que la introspección de los meses pasados se transformará en una ventaja estratégica. Este mes, la Serpiente podrá disfrutar de una armonía familiar recuperada y de una estabilidad financiera que le permitirá planificar a largo plazo con total confianza.

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