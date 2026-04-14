Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Para el Tigre, el mayor reto no será la escasez, sino la abundancia. Tras haber conquistado metas que parecían inalcanzables, el desafío máximo no lo desalentará. Según Squirru, su verdadero problema será “gestionar el éxito sin que este se le suba a la cabeza”. Este animal del zodíaco se encuentra ante la alegría de saber que sus esfuerzos por acondicionar su vida al bienestar deseado finalmente rinden frutos, siempre y cuando mantenga los pies sobre la tierra.