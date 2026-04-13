Horóscopo chino: los signos que deberán frenar para no estrellarse en los próximos días, según Ludovica Squirru

El impulso también puede llevarnos a caer en algo que no queremos si no ponemos un freno a nuestra velocidad. Eso lo advierte Ludovica Squirru, quien encuentra en algunos signos del zodíaco chino una preocupante aceleración. Abril no será un mes sencillo para los animales del horóscopo que se encontrarán con un período bisagra, donde todo lo que sembraron comenzará a mostrar su cara real. Si el "zoo humano" no logra manejar estas tensiones, pronto sentirá el desánimo y la frustración.