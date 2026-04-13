Horóscopo chino: los signos que deberán frenar para no estrellarse en los próximos días, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru advierte en abril sobre una preocupante aceleración para ciertos signos del horóscopo chino, instándolos a frenar para evitar frustraciones y crisis personales.
- En un mes bisagra de definiciones laborales y vínculos, signos como el Tigre, Conejo y Caballo enfrentan retos de salud y autoexigencia bajo un clima de alta tensión emocional.
- Estas predicciones resaltan la importancia de la introspección y la pausa para garantizar el bienestar futuro, marcando un período crítico donde delegar será clave para no colapsar.
El impulso también puede llevarnos a caer en algo que no queremos si no ponemos un freno a nuestra velocidad. Eso lo advierte Ludovica Squirru, quien encuentra en algunos signos del zodíaco chino una preocupante aceleración. Abril no será un mes sencillo para los animales del horóscopo que se encontrarán con un período bisagra, donde todo lo que sembraron comenzará a mostrar su cara real. Si el "zoo humano" no logra manejar estas tensiones, pronto sentirá el desánimo y la frustración.
La reconocida astróloga advirtió que el cuarto mes del año se torna un período de decisiones: los vínculos y el trabajo se definen al mismo tiempo. Abril exige respuestas y todo lo que parecía estable comienza a tambalear. Bajo la intensidad del Año del Caballo de Fuego, Squirru señala que es momento de proteger las emociones y la energía. Para ello, será vital actuar con cautela, detenerse y reflexionar para no cometer errores costosos.
Las advertencias para cada signo
Tigre
El pronóstico para el Tigre parece auspicioso, pero el encanto de aquel panorama puede perderse si se entusiasma demasiado. Squirru lo advierte con claridad: “Todo se mueve a tu favor, pero el verdadero desafío es no perder el eje”. Cuando el horizonte es favorable, es fácil olvidar que un poco de prudencia nunca está de más. “El éxito puede marear si no lo saben administrar”, señaló la experta, recordando que incluso los afectos del pasado podrían reaparecer para poner a prueba su templanza.
Conejo
Para el Conejo, las advertencias ya se tornan una cuestión de salud y bienestar. Seguir un ritmo incesante puede tener consecuencias directas en el cuerpo, producto del agotamiento por no dar espacio al descanso. “Es momento de frenar. Venías acelerado y el cuerpo pasa factura si no escuchás”, señala la pitonisa. Las directivas son sencillas pero eficaces: bajar un cambio, priorizar el bienestar y no exigirse más de lo estrictamente necesario.
Serpiente
La Serpiente, por su parte, vive un tiempo de cambios que no son fáciles de asimilar. Squirru señala que este signo requiere de un tiempo más lento para procesar las transformaciones. “Abril te invita a mirar hacia adentro. Menos exposición, más reflexión”, explica. Aunque el clima externo sea virulento, será la actitud de la Serpiente la que podrá cambiar el pronóstico, dándole una cuota de tranquilidad en momentos de gran apremio.
Caballo
El Caballo no deberá regocijarse demasiado en su rol central, o el agotamiento pronto será su mayor problema. Aunque es el gran protagonista de la temporada, también es el más exigido por el entorno. La autoexigencia puede volverse un bumerán si no acepta que no puede cargar con todo el peso sobre sus hombros. “Delegar no es debilidad: es lo único que te va a sostener”, recalca la astróloga.
Mono
Por otro lado, el Mono enfrentará desafíos que pondrán a prueba su paciencia. Squirru anticipa la aparición de un conflicto familiar que obligará a este signo a sacar a relucir su inteligencia emocional. La clave para salir airoso será no tomarse nada de forma personal. Según la experta, la recompensa llegará recién a finales de mes, cuando una noticia esperada traiga el alivio necesario.
Gallo
Finalmente, el Gallo entra en un tiempo de definiciones críticas. Para la astróloga, este signo debe comprender que no puede pelear todas las batallas al mismo tiempo. La estrategia para este mes será la selección: elegir con cuidado dónde poner la energía evitará roces innecesarios y garantizará mejores resultados, especialmente en el ámbito laboral, donde la tensión estará a la orden del día.