Vicegobernadores del norte acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar los planteos de la región

El titular del organismo regional, a su vez, puso en valor la postura de los gobernadores de plantear los reclamos ante la Casa Rosada. “Reclaman a partir de una realidad, que es la reducción de los recursos coparticipables. Hace que se tenga que hacer mucho más eficiente el recurso público para poder satisfacer y resolver las crecientes demandas que tenemos en cada una de las provincias. Hoy más que nunca se nota una asimetría muy grande porque el recurso disminuye y, por el otro lado, se incrementan las prestaciones y obligaciones de cada una de las provincias”, dijo.