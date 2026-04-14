Vicegobernadores del norte acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar los planteos de la región

Los vicegobernadores expusieron un diagnóstico crítico sobre la relación de las provincias de la región con el Gobierno de la Nación. De modo firme, la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande -que se desarrolla en Tucumán- señaló que la gestión que encabeza Javier Milei es “centralista, como nunca antes” y la acusó de incumplir sus obligaciones. Subrayó también que mientras bajan los recursos que se giran crecen las obligaciones de las provincias. “Los oídos están puestos en otras latitudes, no en el norte grande profundo”, expuso el presidente del Parlamento del Norte Grande, el santiagueño Carlos Silva Neder.
La de ayer fue una jornada de agenda cargada en la Legislatura, que incluyó más de 130 dictámenes de las 13 comisiones del órgano regional que busca promover el federalismo y el debate conjunto de políticas productivas, de desarrollo y sociales. En paralelo, los vicegobernadores de las 10 provincias del norte se reunieron para analizar la coyuntura actual, firmar convenios y escuchar las problemáticas que atraviesan los sectores privados. Hubo un encuentro con las autoridades de la Federación Económica de Tucumán (FET), y está previsto que en la sesión plenaria de hoy, pautada para las 10, levanten sus voces las uniones industriales de la región.
Con el vicegobernador Miguel Acevedo como anfitrión, las segundas autoridades de las provincias norteñas brindaron una conferencia en la que ratificaron la decisión de fortalecer el bloque regional como herramienta política para reclamar mayor federalismo y recursos. Silva Neder expuso su preocupación porque existe una falta de respuestas de la Nación a los planteos del interior. “En otras gestiones hemos logrado objetivos, que se traduzcan en políticas públicas. Pero hoy, lamentablemente eso no está ocurriendo. Los oídos no es que estén sordos; con mucho respeto lo digo, sino que, tal vez, los oídos están puestos en otras latitudes, en otros horizontes, y no precisamente en este norte grande profundo”, declaró.
Asimetrías con el norte
Acevedo también enfatizó que hay grandes asimetrías con el centro y el sur del país, que hay que ir uniendo las voces de los sectores públicos y privados para que el norte levante una bandera conjunta de lo que quiere la región. Además, mencionó que la intención es que el Parlamento del Norte Grande se reúna este año de manera más asidua a lo habitual.
El titular del organismo regional, a su vez, puso en valor la postura de los gobernadores de plantear los reclamos ante la Casa Rosada. “Reclaman a partir de una realidad, que es la reducción de los recursos coparticipables. Hace que se tenga que hacer mucho más eficiente el recurso público para poder satisfacer y resolver las crecientes demandas que tenemos en cada una de las provincias. Hoy más que nunca se nota una asimetría muy grande porque el recurso disminuye y, por el otro lado, se incrementan las prestaciones y obligaciones de cada una de las provincias”, dijo.
Y continuó Silva Neder: “lamentablemente hay un Gobierno nacional que se ha abstraído de dar cumplimiento a sus obligaciones, como coadyuvar a la educación, a la salud y al mantenimiento de las vías de comunicación en cada una de nuestras provincias. Hoy por hoy nuestras rutas están prácticamente intransitables en muchísimos trayectos. Y eso va en contra de la seguridad personal, pero también hace imposible que la producción pueda transitar”.
El vice santiagueño puso también como ejemplo algo que suele mencionar asiduamente Acevedo: que una cuotaparte del impuesto a los combustibles corresponde girar a las provincias y que eso no está sucediendo. “Entonces (la Nación) percibe, no reenvía y, obviamente, allí viene esa asimetría que decía. Se incrementan las obligaciones que se tienen que hacer cargo las provincias y, por el otro lado, los recursos bajan”, criticó.
Encuentro con la FET: “El deterioro del empleo es nuestra principal preocupación”, dijo Viñuales
La Federación Económica de Tucumán (FET) expuso propuestas y preocupaciones vinculadas a la situación productiva y comercial de la región. “Hoy tenemos tasas que superan el 100%, lo que hace inviable el acceso al crédito”, dijo Héctor Viñuales, su titular. Señaló que los costos de energía, alquileres y la baja en la rentabilidad generan impacto directo. “Esto se traduce en una caída de la inversión y en un deterioro del empleo, que es nuestra principal preocupación”, afirmó.
Convenio con la UNT: firmaron un acuerdo para fortalecer la formación en derecho parlamentario
Autoridades del Parlamento del Norte Grande y la Facultad de Derecho de la UNT firmaron convenio tiene como objetivo la implementación de un plan de actividades conjuntas para el dictado de la “Diplomatura en Destrezas Teóricas y Prácticas de Derecho Parlamentario”, una propuesta académica orientada a fortalecer la capacitación técnica y profesional en el ámbito legislativo. Se establecieron beneficios como descuentos y becas para los empleados que deseen hacer el cursado.