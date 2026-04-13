El reclamo de las industrias del norte resonará en Tucumán

Resumen para apurados
- Legisladores y vicegobernadores del Norte Grande debaten hoy y mañana en Tucumán sobre federalismo y la crisis industrial para elevar reclamos conjuntos al Gobierno nacional.
- El encuentro en la Legislatura suma a industriales que exigen declarar la emergencia ante la caída de ventas e importaciones, en un marco de recursos coparticipables reducidos.
- Esta cumbre busca fortalecer la integración regional para revertir la postergación histórica y garantizar infraestructura y energía que permitan el desarrollo del NOA y NEA.
Tucumán será epicentro hoy y mañana de posturas del norte en defensa del federalismo, durante la 57ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino. Más de un centenar de legisladores y los vicegobernadores de una decena de provincias debatirán temas de interés conjunto de la región. En esta ocasión, además, está previsto que representantes de las uniones industriales de las 10 provincias participen para plantear de manera conjunta sus quejas ante la Nación por las crisis que atraviesan.
El vicegobernador Miguel Acevedo oficiará de anfitrión en la provincia, pero el vice santiagueño Carlos Silva Neder es el actual titular del Parlamento del Norte Grande. Está previsto que las segundas autoridades provinciales y los secretarios parlamentarios se den cita en el palacio espejado de Muñecas 951 para un almuerzo de trabajo a las 13. Momentos más tarde, comenzará la acreditación de unos 130 legisladores para poner en marcha desde las 15 las reuniones de las 13 comisiones de trabajo en las salas de la Cámara.
Desde las 17, en el octavo piso, está prevista la reunión de la Mesa Ejecutiva del Parlamento. En ese encuentro está prevista la firma de un acta de colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, a cargo de María Cristina Grunauer, sobre la Diplomatura en Destrezas Teóricas y Prácticas de Derecho Parlamentario. Posteriormente se llevará a cabo una reunión con la Federación Económica para tener un pantallazo sobre la situación actual. Al finalizar, habrá una conferencia de prensa.
Postura unificada
Mañana a las 8.30, en tanto, se agendó la visita de los vicegobernadores a la Casa de Gobierno para mantener un encuentro protocolar con el mandatario Osvaldo Jaldo. Mientras tanto, los legisladores compartirán un café y harán fotos institucionales en la Legislatura. A las 10 se fijó el inicio de la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande.
El debate servirá para aprobar los proyectos dictaminados por las comisiones, pero en esta ocasión sumará un condimento especial: participarán los presidentes de las uniones industriales. Se espera que fijen una postura unificada y crítica hacia la Nación sobre la crisis que atraviesa el sector en las provincias del norte. De hecho, la semana pasada el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, se reunió con Acevedo y legisladores para solicitar que se declare la emergencia para el sector.
“Como kelpers”
El titular de la UIT, en tanto, explicó que el objetivo del encuentro fue acercar propuestas y plantear las principales preocupaciones del sector para ver de qué manera pueden continuar con las charlas y tratar de paliar los problemas que tienen las grandes y pequeñas empresas. Planteó también la posibilidad de avanzar en medidas que permitan sostener las actividades: “Hoy la energía está más cara, las importaciones son indiscriminadas y el consumo ha bajado. En ese sentido, una emergencia industrial puede ayudar en temas sensibles”, reconoció.
En una entrevista con LG Play, Rocchia Ferro ahondó que mantienen un diálogo fluido con la Provincia, pero que no están teniendo respuestas de parte de la Casa Rosada. “El gobierno nacional hasta aquí nos trata como kelpers. Nos trata realmente como si no fuésemos nosotros argentinos. El gobierno provincial hace lo que puede dentro de los límites que le permite una coparticipación absolutamente exigua que le debe alcanzar para los sueldos y un poquito más. Como uniones industriales estamos intentando ver cómo trabajamos”, mencionó.
Otros de los temas que serán centrales en el Parlamento del Norte Grande están las distintas problemáticas que inciden de manera directa en la realidad de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja, como la disminución de los recursos coparticipables, la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro de la infraestructura vial, la situación de la producción y la problemática energética.
Acevedo indicó que con el Parlamento del Norte Grande se busca hacer una integración real, no tan sólo de las resoluciones o declaraciones, sino ir integrando las sociedades. Consideró en una entrevista con LG Play que los distintos gobiernos nacionales que pasaron en las últimas décadas enfocaron su atención en otros sectores del país. “Siento que no miran al norte. Si pasaron distintas gestiones, distintos gobiernos, distintos tipos y no nos miran, es momento de que nos miremos entre nosotros y vayamos como región. Como región somos fuertes. Tenemos potencialidad, recursos y capacidad para hacerlo. Nos falta ejercer y tener los medios”, señaló.
La agenda del Parlamento del Norte Grande
- Desde las 13 arribarán a la Cámara los vices y legisladores.
- A las 15 comenzará el trabajo de las comisiones.
- A las 17 se realizará la reunión de la Mesa Ejecutiva.
- Los vicegobernadores recibirán a la Federación Económica.
- Por la noche está prevista una cena de camaradería.
- Mañana a las 8.30 Jaldo recibirá a los vicegobernadores.
- A las 10 comenzará en la Legislatura la Sesión Plenaria.
- Al debate serán invitadas las uniones industriales del norte.