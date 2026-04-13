El reclamo de las industrias del norte resonará en Tucumán

Acevedo indicó que con el Parlamento del Norte Grande se busca hacer una integración real, no tan sólo de las resoluciones o declaraciones, sino ir integrando las sociedades. Consideró en una entrevista con LG Play que los distintos gobiernos nacionales que pasaron en las últimas décadas enfocaron su atención en otros sectores del país. “Siento que no miran al norte. Si pasaron distintas gestiones, distintos gobiernos, distintos tipos y no nos miran, es momento de que nos miremos entre nosotros y vayamos como región. Como región somos fuertes. Tenemos potencialidad, recursos y capacidad para hacerlo. Nos falta ejercer y tener los medios”, señaló.