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Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

El Presidente cuestionó los diagnósticos negativos y destacó el desempeño del Merval y el tipo de cambio.

Javier Milei. Javier Milei. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei defendió hoy en X su gestión económica ante las críticas, afirmando que el país no está mal y destacando indicadores financieros como prueba del orden fiscal.
  • El mandatario resaltó la estabilidad del peso y el Merval frente a shocks externos, comparando los 550 puntos de riesgo país actual con los 2.000 registrados en crisis anteriores.
  • Milei proyecta a Argentina como la economía de mayor crecimiento regional, mientras sectores opositores mantienen su preocupación por la recesión y la caída del consumo interno.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei salió al cruce de los cuestionamientos sobre la situación económica y sostuvo, en un mensaje difundido a través de su cuenta de X, que “es falso que estemos mal”.

En su publicación, el mandatario defendió el rumbo de su gestión y aseguró que el país “va camino a ser el país con mayor crecimiento de la región”.

En un tono desafiante, Milei puso en duda el diagnóstico negativo que, según dijo, circula sobre la economía argentina. Para graficar su postura, comparó la actual coyuntura con crisis anteriores: “En otros contextos, cuando al país le iba mal, el dólar subía desenfrenadamente”, señaló, en alusión al comportamiento histórico de la moneda estadounidense ante escenarios de inestabilidad.

El líder libertario también cuestionó a quienes anticipan un colapso. “Cuando había un shock externo negativo, en cualquier lugar del mundo, ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa?”, planteó.

Y acto seguido lanzó una serie de preguntas retóricas: “Si nos va tan mal, ¿cómo explican entonces que el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra? ¿Cómo explican el riesgo país en torno a los 550 puntos si shocks externos antes lo ponían cerca de los 2.000?”.

Para el Presidente, la respuesta es contundente: “Spoiler para el lector: hay una única lectura, es falso que estemos mal. La única razón por la que esta vez está siendo diferente es precisamente porque hemos ordenado el desastre heredado, y porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región”.

El mensaje del mandatario se da en medio de un creciente debate sobre los indicadores económicos, con sectores de la oposición y analistas privados que advierten sobre una posible recesión y una lenta recuperación del poder adquisitivo.

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