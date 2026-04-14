El Gobierno nacional lanzó una nueva ronda de recortes en los ministerios

En definitiva, la Casa Rosada busca ratificar su compromiso con el déficit cero en un contexto de fragilidad política y parlamentaria. El éxito de esta nueva ronda de recortes será fundamental para proyectar la meta del 1,5% de superávit establecido en el Presupuesto 2026. Mientras tanto, cada ministro deberá realizar un ejercicio de ingeniería contable para cumplir con las exigencias del Presidente y su ministro coordinador, en un clima donde la austeridad se ha convertido en la principal, y casi única, moneda de cambio de la gestión libertaria. Además, para Adorni, el cumplimiento estricto de este plan de ajuste funciona también como un activo político personal en un momento donde su patrimonio está bajo escrutinio público.