La motosierra no se detiene: el Gobierno prepara nuevos recortes en el Estado para fines de marzo

El Gobierno nacional acelera el plan de reducción del Estado y prepara una nueva tanda de recortes que podría concretarse hacia finales de marzo. La tarea está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien desde el inicio de la gestión trabaja en la reestructuración de organismos y en la reducción de la planta estatal.
En los pasillos de la Casa Rosada repiten una consigna que resume el rumbo oficial: “La motosierra no descansa”. El objetivo es profundizar el achicamiento del Estado que comenzó en 2023. Aunque desde el Ejecutivo evitan confirmar cifras, dentro del oficialismo estiman que las bajas podrían alcanzar al menos 5.000 cargos durante el primer trimestre de 2026, según señalaron fuentes oficiales a Infobae.
Un funcionario involucrado en el proceso explicó que el trabajo abarca múltiples áreas. “Actualmente estamos analizando y trabajando con más de 10 áreas u organismos, pero es un proceso constante. Además estamos abriendo retiros voluntarios, pero preferimos evitar dar cifras porque los gremios después entorpecen el trabajo”, sostuvo.
Dentro del cronograma que maneja el Poder Ejecutivo aparece el sábado 21 de marzo como una fecha clave en el plan de reducción diseñado por el presidente Javier Milei. Sin embargo, en el Gobierno también mencionan la posibilidad de avanzar más adelante sobre un organismo “grande”, aunque por ahora evitan dar precisiones.
Los datos oficiales permiten dimensionar el tamaño actual de la estructura estatal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hasta enero de 2026 la administración pública nacional contaba con 189.709 trabajadores. Si se suman las empresas y sociedades del Estado, la dotación total asciende a 278.705 empleados. En ese desglose, las entidades, empresas y sociedades pasaron de 125 a 123.
“Estamos avanzando con la motosierra en varios lados. El foco, sobre todo, está puesto en los distintos organismos”, señaló otra fuente que sigue de cerca el proceso.
Por pedido de Milei, Sturzenegger y su equipo realizan un seguimiento detallado de las estructuras estatales junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La revisión incluye organismos, funciones y estructuras administrativas con el objetivo de mejorar la eficiencia del funcionamiento estatal.
En el inicio de esta segunda etapa de gestión, el oficialismo concentró los recortes en organismos descentralizados. Entre los que figuran en carpeta o ya están bajo análisis aparecen la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Vialidad Nacional.
En este último organismo ya comenzó un proceso de retiros voluntarios. Actualmente cuenta con unos 5.000 trabajadores y en el Gobierno estiman que la reducción podría rondar el 10% de la dotación, lo que implicaría cerca de 500 bajas.
Un esquema similar se implementó en los Medios Públicos. A fines de febrero se puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios para Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, que permanecerá abierto hasta el cierre de este mes. El objetivo es reducir parte de la planta de aproximadamente 2.200 empleados que funcionan bajo la intervención del ex vocero de la Sociedad Rural, Carlos Curci.
El proceso de ajuste también incluyó otras medidas en los últimos meses. En diciembre, tras el vencimiento de numerosos contratos que no fueron renovados, se avanzó en la reducción de personal y en la eliminación de áreas consideradas duplicadas.
Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aseguran que, hasta el momento, se eliminaron 60.494 puestos. Según la cartera, esa cifra representa una reducción del 36,2% en los cargos superiores desde diciembre de 2023.
En paralelo, Sturzenegger buscó destacar la evolución del mercado laboral. En una publicación reciente en la red social X, afirmó que la economía argentina generó alrededor de 400.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos dos años, con la intención de contrarrestar las críticas sobre un deterioro del empleo.
De acuerdo con su análisis, la economía creció 6,6% durante el primer año de gestión de Milei y 3,5% en el segundo. A su vez, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta un crecimiento trimestral del 1%, lo que, según el ministro, permitiría alcanzar un incremento acumulado del 20% hacia el final del mandato.