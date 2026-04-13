"La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques", afirmó Trump

Resumen para apurados
- El presidente Donald Trump afirmó que la Armada de Irán fue aniquilada tras el hundimiento de 158 buques, como parte del bloqueo naval contra los puertos de ese país asiático.
- El mandatario advirtió que cualquier intento de romper el cerco militar será respondido de forma letal, aplicando tácticas similares a las usadas contra el narcotráfico marítimo.
- La declaración profundiza la crisis en una región clave para el suministro energético mundial, elevando el riesgo de repercusiones militares y económicas de escala internacional.
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmó que la Armada iraní fue destruida en el marco del conflicto en curso y aseguró que 158 buques quedaron hundidos, en medio de la creciente tensión por el bloqueo naval sobre los puertos de Irán.
A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que la capacidad naval iraní quedó “completamente aniquilada” y lanzó una advertencia directa ante cualquier intento de desafiar la medida impulsada por Washington.
“La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques. No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman ‘buques de ataque rápido’, porque no los considerábamos una gran amenaza”, expresó Trump.
Advertencia directa a Irán
En el mismo mensaje, Trump lanzó una advertencia explícita: “Si alguno de estos buques se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal”.
El presidente dejó en claro que la estrategia estadounidense contempla una respuesta inmediata ante cualquier movimiento considerado hostil, consignó el diario "Ámbito
En el cierre de su publicación, vinculó estas acciones con operativos previos contra el narcotráfico marítimo: “P.D.: ¡El 98,2% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por mar o océano se han DETENIDO! Gracias por su atención a este asunto”, agregó.
Escalada de tensión en el conflicto
Las declaraciones del mandatario profundizan la confrontación con Irán y elevan el nivel de tensión en una región clave para el comercio energético global.
El anuncio sobre la destrucción de la flota iraní y las advertencias vinculadas al bloqueo naval refuerzan un escenario de alta conflictividad, con posibles repercusiones militares y económicas a nivel internacional.