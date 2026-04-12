Donald Trump ordenó el bloqueo en Ormuz y amenazó a China con aranceles del 50%

Resumen para apurados
- Donald Trump ordenó un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz ante la negativa de Irán a frenar su programa nuclear tras las negociaciones en Islamabad, elevando la tensión global.
- La medida surge tras el fracaso de las charlas de paz en Islamabad. Trump sumó una amenaza de aranceles del 50% a China si brinda apoyo militar a Irán y confirmó un viaje a Pekín.
- Emiratos Árabes advirtió que restringir el paso en Ormuz pone en riesgo la seguridad energética y alimentaria mundial, afectando una arteria económica vital para todas las naciones.
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ordenó un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz en respuesta a la negativa de Irán a renunciar a su programa nuclear, en medio de negociaciones de paz que se desarrollaron en Islamabad.
Aunque el mandatario aseguró que las conversaciones “habían ido bien” y que se había alcanzado un acuerdo en la mayoría de los puntos, sostuvo que Teherán se mantuvo inflexible respecto de sus ambiciones nucleares.
En ese contexto, anunció que la Armada estadounidense iniciará de inmediato el proceso para bloquear a todos los buques que intenten ingresar o salir del paso marítimo, además de comenzar la destrucción de minas marinas que, según afirmó, fueron colocadas por Irán.
En paralelo, Trump advirtió este domingo que impondrá nuevos aranceles a China si ese país brinda apoyo militar a Irán. “Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%”, señaló en una entrevista con Fox News.
El mandatario también confirmó que viajará a Pekín en mayo para reunirse con su par chino, Xi Jinping, tras haber postergado una cumbre previa debido al conflicto con Irán.
Por su parte, el ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber, advirtió que el estrecho de Ormuz no pertenece a Irán y que cualquier intento de restringir su uso implicaría una amenaza global. “No es una cuestión regional, sino una interrupción de una arteria económica mundial vital y un riesgo directo para la seguridad energética, alimentaria y sanitaria de todas las naciones”, afirmó, según consignó la cadena DW con base en información en agencias internacionales.