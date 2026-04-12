Donald Trump ordenó el bloqueo en Ormuz y amenazó a China con aranceles del 50%

Por su parte, el ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber, advirtió que el estrecho de Ormuz no pertenece a Irán y que cualquier intento de restringir su uso implicaría una amenaza global. “No es una cuestión regional, sino una interrupción de una arteria económica mundial vital y un riesgo directo para la seguridad energética, alimentaria y sanitaria de todas las naciones”, afirmó, según consignó la cadena DW con base en información en agencias internacionales.