Ante la amenaza de un paro en Tucumán, Jaldo salió a pedir que no se frene el transporte público
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo solicitó hoy evitar un paro de colectivos en Tucumán por la falta de recursos, buscando garantizar el servicio esencial y la actividad provincial.
- La crisis financiera del sector motivó el reclamo. Jaldo advirtió que un freno afectaría clases, salud y comercio, mientras funcionarios negocian una salida con empresarios.
- La resolución del conflicto es clave para el sustento de 400 familias y la estabilidad económica. Se busca un acuerdo que evite el colapso total del sistema de transporte.
En medio de la tensión con el sector del transporte público, el gobernador, Osvaldo Jaldo, solicitó que no se interrumpa el servicio de colectivos y apeló al diálogo para sostener una actividad que consideró esencial para la provincia. “Tenemos que dimensionar que este es un tema muy importante y nadie lo puede tratar sin darle el valor que realmente tiene”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.
El gobernador advirtió sobre las consecuencias inmediatas que genera un paro de colectivos en la vida cotidiana. “Cuando no hay transporte, primero no hay clases. Las reparticiones públicas funcionan al 50% y el sistema de salud también. El comercio baja su actividad e incluso hay negocios que directamente cierran porque no hay movimiento”, detalló.
Además, explicó el impacto laboral del sector. “Detrás del transporte público hay alrededor de 400 familias que viven de esta actividad. Es mucho más que cualquier otra”, afirmó.
Frente a este escenario, insistió en la necesidad de evitar medidas de fuerza. “Lo que falta son recursos, pero lo que no podemos dejar de hacer es dialogar, recibirlos, atenderlos y pedirles por favor que no paren los colectivos, porque en el medio está la gente que necesita ese servicio”, expresó.
Por último, confirmó que funcionarios provinciales mantienen reuniones con representantes del sector para intentar destrabar el conflicto y alcanzar una solución que garantice la continuidad del servicio.