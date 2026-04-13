Ante la amenaza de un paro en Tucumán, Jaldo salió a pedir que no se frene el transporte público

En medio de la tensión con el sector del transporte público, el gobernador, Osvaldo Jaldo, solicitó que no se interrumpa el servicio de colectivos y apeló al diálogo para sostener una actividad que consideró esencial para la provincia. “Tenemos que dimensionar que este es un tema muy importante y nadie lo puede tratar sin darle el valor que realmente tiene”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.