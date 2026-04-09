Transporte, al borde del colapso: empresarios y el municipio negocian una salida para sostener el sistema
Resumen para apurados
- Jorge Berretta (Aetat) y la intendenta Chahla se reunieron este jueves en San Miguel de Tucumán para negociar medidas urgentes ante el riesgo de colapso del transporte público.
- La crisis deriva de un alza del 55% en el gasoil y una baja del 30% en pasajeros desde 2024. Las empresas se sostienen con deuda y enfrentan dificultades para abonar los salarios.
- El sector alerta sobre un efecto dominó que afectaría la salud y el comercio regional. Se analizan alternativas financieras y posibles aumentos tarifarios para sostener el servicio.
Empresarios del transporte público llegaron este jueves a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para participar de una reunión con la intendenta Rossana Chahla y su equipo. El encuentro se da en medio de una crisis profunda del sector, marcada por el aumento de costos, la caída en la cantidad de pasajeros y dificultades para sostener el servicio.
“La realidad es que el transporte está viviendo un momento crítico”, advirtió a LA GACETA Jorge Berretta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), minutos antes de ingresar al edificio municipal. El empresario remarcó que la situación “está en cabeza de los Estados” y que el objetivo del encuentro es encontrar alternativas para garantizar la continuidad del sistema.
Costos en alza y cuentas en rojo
El dirigente detalló que el incremento del precio del gasoil golpea de lleno la estructura de costos. “Estamos con un gasoil que cuesta 55% más que en los primeros días de febrero”, señaló. Según explicó, ese aumento implica un impacto adicional de alrededor de $2.000 millones mensuales en el sistema de transporte de Tucumán.
A este escenario se suma la discusión paritaria con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que prevé un incremento salarial del 18% en abril. “Esto hace inviable la actividad, más todos los costos que se han incrementado en el último año”, sostuvo.
Berretta reconoció que la situación financiera es tan delicada que algunas empresas aún no pudieron abonar los sueldos de marzo. “Estamos trabajando con entidades bancarias y con lo que percibimos del Estado. Hoy los ingresos diarios se los lleva el gasoil”, explicó.
Caída de pasajeros y riesgo de efecto dominó
Otro de los factores que agrava la crisis es la merma sostenida en la cantidad de usuarios. “Desde octubre de 2024 bajó un 30% constante todos los meses”, indicó el empresario, quien incluso aseguró que algunas de las líneas mejor posicionadas registraron caídas de hasta el 35%.
Frente a este panorama, advirtió sobre un posible colapso del sistema: “Si se cae una empresa por no poder comprar gasoil o pagar salarios, es un efecto dominó”.
Sin recortes, pero con endeudamiento
A diferencia de lo que ocurre en otras provincias, en Tucumán el servicio aún se mantiene sin recortes. “Tomamos la postura de no reducir frecuencias ni cortar servicios a las 22, como pasa en el resto del país. Estamos haciendo todo el esfuerzo”, afirmó Berretta.
Sin embargo, aclaró que ese esfuerzo se sostiene con endeudamiento: “Los recursos son finitos y esto lo estamos haciendo en base a deuda”.
“Hoy venimos a ver cómo salvamos el transporte”
Consultado sobre las posibles medidas, el vicepresidente de Aetat evitó adelantar definiciones, aunque dejó en claro la gravedad del momento. “Hay varias alternativas arriba de la mesa, pero primero queremos hablar con las autoridades”, dijo.
Entre las opciones en análisis, no descartó un aumento del boleto, aunque subrayó que la solución requiere un esfuerzo conjunto. “Si no hay transporte público, toda la sociedad se ve perjudicada: la educación, la salud, el comercio”, afirmó.
También puso el foco en el rol social del sistema: “No nos olvidemos de los estudiantes, jubilados y personas con discapacidad que viajan gratis o con tarifa reducida. Ese esfuerzo lo hace el transporte público junto con el Estado”.