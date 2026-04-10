Cuáles fueron las exigencias que la Municipalidad capitalina les planteó a los empresarios del transporte público
Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán exigió este viernes a empresarios del transporte garantizar el servicio sin cortes ni bajas frecuencias ante la crisis que atraviesa el sector.
- La medida surge tras subas del 60% en gasoil y reclamos salariales del 18%. El municipio controla unidades por GPS y QR, mientras el boleto local sigue bajo el promedio nacional.
- Sin aumentos de tarifa previstos, las negociaciones seguirán con UTA y AETA. Se busca una mesa conjunta con la Provincia para dar previsibilidad y sostenibilidad al sistema.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán fijó su postura frente a la crisis del transporte público y exigió a los empresarios del sector que garanticen la continuidad del servicio, sin reducción de frecuencias ni interrupciones.
Así lo confirmó este viernes a LA GACETA el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, tras una serie de reuniones mantenidas con representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AETA) y del gremio UTA, en el marco de un conflicto atravesado por el fuerte aumento del gasoil y las paritarias nacionales.
Nieva contó que el principal planteo del municipio fue sostener el servicio para los usuarios. “Nos debemos a los pasajeros y tenemos que ser muy serios en esto”, dijo, al tiempo que contó que uno de los ejes centrales es el cumplimiento de las frecuencias.
El funcionario detalló que los empresarios manifestaron dificultades para operar con normalidad debido al incremento del combustible, que, según indicó, registró una suba cercana al 60% en pocas semanas, alcanzando valores de alrededor de $2.480 por litro para el sector. A esto se suma la presión de los acuerdos salariales, con un aumento del 18% para los choferes que, según las empresas, complica el pago de sueldos.
Frente a este escenario, el municipio planteó la necesidad de sostener el diálogo y avanzar en soluciones conjuntas. “Tenemos que sentarnos todos los actores y tomar decisiones en conjunto, porque es una problemática que nos excede”, sostuvo Nieva. Señaló, además, que también deben intervenir el Concejo Deliberante, la Legislatura y el Gobierno provincial.
El secretario aclaró que en las reuniones no se abordó un posible aumento del boleto, aunque reconoció que el valor en Tucumán se encuentra por debajo del promedio de otras provincias.
En paralelo, desde la Secretaría de Movilidad Urbana se intensifican los controles sobre el funcionamiento del sistema. A través del Centro de Monitoreo (SEMU), el municipio realiza un seguimiento en tiempo real de las unidades mediante GPS y cámaras, además de relevar reclamos de usuarios a través de códigos QR instalados en los colectivos.
“El principal problema que hoy tenemos es el incumplimiento de las frecuencias. Queremos que la gente tenga previsibilidad”, afirmó Nieva.
Las negociaciones continuarán la próxima semana con AETA y el 22 de abril con UTA, en busca de alternativas que permitan sostener el sistema sin afectar a los usuarios. “No hay soluciones mágicas, pero necesitamos avanzar con todos en la mesa”, concluyó.