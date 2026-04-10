Cuáles fueron las exigencias que la Municipalidad capitalina les planteó a los empresarios del transporte público

El funcionario detalló que los empresarios manifestaron dificultades para operar con normalidad debido al incremento del combustible, que, según indicó, registró una suba cercana al 60% en pocas semanas, alcanzando valores de alrededor de $2.480 por litro para el sector. A esto se suma la presión de los acuerdos salariales, con un aumento del 18% para los choferes que, según las empresas, complica el pago de sueldos.