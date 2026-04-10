Secciones
Política

Crisis del transporte: los empresarios aguardan un salvataje de la Provincia

Berretta calificó la reunión con la Municipalidad capitalina de "infructífera" y espera el llamado del Gobierno. "El transporte, aunque está tercerizado, está en cabeza del Estado", planteó.

ÓMNIBUS. Las unidades de la Provincia están afectadas por los aumentos en el precio del gasoil. ÓMNIBUS. Las unidades de la Provincia están afectadas por los aumentos en el precio del gasoil. LA GACETA / FOTOS DE SILVIA GRANARA
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Empresarios del transporte tucumano esperan un auxilio financiero del Gobierno provincial tras calificar de infructuosa la reunión con la Municipalidad por la crisis del sector.
  • La crisis se agrava por el alza del gasoil y costos operativos. Desde AETAT subrayan que, aunque esté tercerizado, el transporte es una responsabilidad primaria del Estado.
  • La falta de acuerdos pone en riesgo la continuidad del servicio público. El llamado del Gobierno provincial definirá la sostenibilidad del sistema y el impacto en los usuarios.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de Tucumán Gobierno de la Provincia de Tucumán Tafí ViejoOsvaldo JaldoRomina BelluscioCésar González
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Municipalidad capitalina incorpora BachIA, una nueva herramienta para la detección de baches

La Municipalidad capitalina incorpora BachIA, una nueva herramienta para la detección de baches

La Capital avanzó con trabajos para favorecer el drenaje pluvial

La Capital avanzó con trabajos para favorecer el drenaje pluvial

Análisis sobre Campo Norte: el Concejo Deliberante capitalino recibió a miembros de la Fiscalía de Estado

Análisis sobre Campo Norte: el Concejo Deliberante capitalino recibió a miembros de la Fiscalía de Estado

Lo más popular
Surgen nuevas dudas por el celular de Solana Albornoz y sus pertenencias
1

Surgen nuevas dudas por el celular de Solana Albornoz y sus pertenencias

Juegos de rol, escape y mails programados: qué pasó con Maitena, la adolescente encontrada muerta en Merlo
2

Juegos de rol, escape y mails programados: qué pasó con Maitena, la adolescente encontrada muerta en Merlo

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios
3

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones
4

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones

Agresión al diputado Pelli: las cuestiones políticas se colaron en un debate técnico
5

Agresión al diputado Pelli: las "cuestiones políticas" se colaron en un debate técnico

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió
6

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Más Noticias
Agresión al diputado Pelli: las cuestiones políticas se colaron en un debate técnico

Agresión al diputado Pelli: las "cuestiones políticas" se colaron en un debate técnico

Cuáles fueron las exigencias que la Municipalidad capitalina les planteó a los empresarios del transporte público

Cuáles fueron las exigencias que la Municipalidad capitalina les planteó a los empresarios del transporte público

Polémica por la matrícula: un fallo favorece a los abogados que se retiran del Estado

Polémica por la matrícula: un fallo favorece a los abogados que se retiran del Estado

Coparticipación: Jaldo dijo que Tucumán perdió “una planilla y media de sueldos” en dos años

Coparticipación: Jaldo dijo que Tucumán perdió “una planilla y media de sueldos” en dos años

¿Se repite la fórmula? Acevedo blanqueó su intención de ir otra vez con Jaldo en 2027

¿Se repite la fórmula? Acevedo blanqueó su intención de ir otra vez con Jaldo en 2027

Causa Adorni: la Justicia pone la lupa sobre las refacciones en la casa del jefe de Gabinete

Causa Adorni: la Justicia pone la lupa sobre las refacciones en la casa del jefe de Gabinete

Lebbos se reunió con el ministro de Justicia Mahiques: ¿qué le pidió?

Lebbos se reunió con el ministro de Justicia Mahiques: ¿qué le pidió?

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González

Comentarios