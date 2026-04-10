Crisis del transporte: los empresarios aguardan un salvataje de la Provincia

ÓMNIBUS. Las unidades de la Provincia están afectadas por los aumentos en el precio del gasoil. LA GACETA / FOTOS DE SILVIA GRANARA
Resumen para apurados
- Empresarios del transporte tucumano esperan un auxilio financiero del Gobierno provincial tras calificar de infructuosa la reunión con la Municipalidad por la crisis del sector.
- La crisis se agrava por el alza del gasoil y costos operativos. Desde AETAT subrayan que, aunque esté tercerizado, el transporte es una responsabilidad primaria del Estado.
- La falta de acuerdos pone en riesgo la continuidad del servicio público. El llamado del Gobierno provincial definirá la sostenibilidad del sistema y el impacto en los usuarios.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de Tucumán Gobierno de la Provincia de Tucumán Tafí ViejoOsvaldo JaldoRomina BelluscioCésar González
Lo más popular