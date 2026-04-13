El petróleo escaló sobre los U$S100 y las bolsas globales se hunden ante el bloqueo de EEUU a Irán

El mercado energético global entróo en una fase de alta volatilidad. El precio del petróleo se disparó un 8%, superando la barrera psicológica de los 100 dólares por barril, como respuesta directa al fracaso de las conversaciones diplomáticas en Pakistán. A esto se sumó la orden del presidente Donald Trump de imponer un bloqueo naval total a los puertos iraníes y al estratégico Estrecho de Ormuz.