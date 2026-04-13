El petróleo escaló sobre los U$S100 y las bolsas globales se hunden ante el bloqueo de EEUU a Irán

Resumen para apurados
- Donald Trump ordenó hoy un bloqueo naval a Irán tras fracasar el diálogo en Pakistán, disparando el crudo sobre U$S100 y hundiendo bolsas globales por temor al desabasto energético.
- El cierre del Estrecho de Ormuz, vital para el 20% del consumo mundial, elevó el Brent y WTI un 8%. La medida de asfixia total responde a la negativa de Teherán de frenar su plan nuclear.
- Este shock amenaza con una escalada inflacionaria global y costos logísticos críticos. Se espera alta volatilidad en Wall Street y Europa ante la incertidumbre del flujo energético.
El mercado energético global entróo en una fase de alta volatilidad. El precio del petróleo se disparó un 8%, superando la barrera psicológica de los 100 dólares por barril, como respuesta directa al fracaso de las conversaciones diplomáticas en Pakistán. A esto se sumó la orden del presidente Donald Trump de imponer un bloqueo naval total a los puertos iraníes y al estratégico Estrecho de Ormuz.
El crudo en máximos por temor al desabastecimiento
La cotización del barril "West Texas Intermediate (WTI)" para entrega en mayo escaló un 7,7%, situándose en los U$S102,52. Por su parte, el crudo "Brent", referencia global, avanzó un 8,1% hasta alcanzar los U$S104,35.
Este repunte vertical refleja el pánico de los inversores ante una interrupción masiva de la oferta. El Estrecho de Ormuz es la arteria energética más crítica del mundo, por donde transita aproximadamente una quinta parte del consumo global de petróleo.
El factor geopolítico: Bloqueo inminente
El recrudecimiento de la tensión se produjo tras confirmarse el fracaso de las negociaciones en Islamabad durante el fin de semana. Ante la negativa de Teherán de abandonar su programa nuclear, el gobierno de EE. UU. optó por la "asfixia total".
Según informó el Mando Central estadounidense, el bloqueo entrará en vigor hoy 11 (hora argentina). La medida prohíbe el tráfico marítimo desde y hacia cualquier puerto iraní en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.
No obstante, se aclaró que no se impedirá la libre navegación de buques que tengan como destino u origen puertos ajenos a la República Islámica, en un intento por evitar un cierre total del estrecho a terceros países.
Impacto en la renta variable
La amenaza de un nuevo shock inflacionario y el aumento de los costos logísticos golpearon duramente a los mercados de valores:
En Asia, el índice "Kospi" de Seúl lideró las caídas con un retroceso del 0,9%. En Tokio, el "Nikkei 225" bajó un 0,7%, mientras que el "Hang Seng" de Hong Kong cedió otro 0,9%.
En tanto que en Europa, el sentimiento bajista se profundizó en la apertura. El "Euro Stoxx 50" se hundió un 1%, arrastrado por el "IBEX 35" español (-1,5%) y el "DAX" alemán (-1%). El "CAC 40" francés y el "FTSE 100" británico registran pérdidas del 0,9% y 0,4%, respectivamente.
Por su parte, en Wall Street, los futuros anticipan una apertura contractiva. En el "premarket", el "Nasdaq" y el "S&P 500" caen un 0,6%, mientras que el "Dow Jones" retrocede un 0,5%.