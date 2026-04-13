EEUU comienza el bloqueo naval de Irán tras el colapso de las negociaciones en Pakistán

Resumen para apurados
- Donald Trump ordenó un bloqueo naval total a puertos de Irán desde hoy a las 10, tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán sobre el desmantelamiento de su programa nuclear.
- La operación, apoyada por el Reino Unido, prohíbe el tránsito de buques hacia Irán. Teherán calificó la medida como piratería y advirtió represalias contra puertos del Golfo.
- El anuncio elevó el crudo Brent un 7%, superando los 100 dólares. La comunidad internacional teme una escalada bélica regional que agrave la crisis humanitaria y económica global.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el ejército estadounidense impondrá un bloqueo total a todos los puertos iraníes a partir de hoy a las 10. La medida responderá al fracaso de las conversaciones en Islamabad, donde Irán se negó a desmantelar su programa nuclear.
A través de su plataforma Truth Social, Trump confirmó que el bloqueo afectará a todo buque que intente entrar o salir de puertos iraníes. Según el Comando Central de EE. UU., la navegación solo estará permitida para embarcaciones cuyo origen y destino sea ajeno a la República Islámica. Asimismo, el mandatario aseguró que el Reino Unido y otros aliados colaborarán en la operación mediante el despliegue de dragaminas.
Respuesta de Teherán y tensiones globales
Irán calificó la maniobra de "ilegal" y la tildó de acto de "piratería". El mando militar iraní advirtió que, de ejecutarse el bloqueo, "ningún puerto del Golfo estará a salvo" de represalias.
La comunidad internacional reaccionó con alarma. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, calificó la medida como un "sinsentido" fruto de una "deriva" peligrosa. Por su parte, Pekín instó a restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz para evitar una escalada bélica regional.
Impacto económico y humanitario
El anuncio disparó el mercado energético: el crudo Brent superó la barrera de los 100 dólares con un alza del 7%, mientras que el WTI subió más de un 8%.
Este nuevo foco de tensión se suma a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero. Hasta la fecha, el conflicto dejó más de 6.000 muertos, principalmente en Irán y Líbano. Aunque el alto el fuego actual expira el 22 de abril, la desconfianza mutua y la continuación de los ataques de Hezbolá en la frontera con Israel -que han dejado 2.000 fallecidos en Líbano- mantienen en vilo la estabilidad de la región.