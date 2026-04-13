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EEUU comienza el bloqueo naval de Irán tras el colapso de las negociaciones en Pakistán

A través de su plataforma Truth Social, Trump confirmó que el bloqueo afectará a todo buque que intente entrar o salir de puertos iraníes.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump ordenó un bloqueo naval total a puertos de Irán desde hoy a las 10, tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán sobre el desmantelamiento de su programa nuclear.
  • La operación, apoyada por el Reino Unido, prohíbe el tránsito de buques hacia Irán. Teherán calificó la medida como piratería y advirtió represalias contra puertos del Golfo.
  • El anuncio elevó el crudo Brent un 7%, superando los 100 dólares. La comunidad internacional teme una escalada bélica regional que agrave la crisis humanitaria y económica global.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el ejército estadounidense impondrá un bloqueo total a todos los puertos iraníes a partir de hoy a las 10. La medida responderá al fracaso de las conversaciones en Islamabad, donde Irán se negó a desmantelar su programa nuclear.

A través de su plataforma Truth Social, Trump confirmó que el bloqueo afectará a todo buque que intente entrar o salir de puertos iraníes. Según el Comando Central de EE. UU., la navegación solo estará permitida para embarcaciones cuyo origen y destino sea ajeno a la República Islámica. Asimismo, el mandatario aseguró que el Reino Unido y otros aliados colaborarán en la operación mediante el despliegue de dragaminas.

Respuesta de Teherán y tensiones globales

Irán calificó la maniobra de "ilegal" y la tildó de acto de "piratería". El mando militar iraní advirtió que, de ejecutarse el bloqueo, "ningún puerto del Golfo estará a salvo" de represalias.

La comunidad internacional reaccionó con alarma. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, calificó la medida como un "sinsentido" fruto de una "deriva" peligrosa. Por su parte, Pekín instó a restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz para evitar una escalada bélica regional.

Impacto económico y humanitario

El anuncio disparó el mercado energético: el crudo Brent superó la barrera de los 100 dólares con un alza del 7%, mientras que el WTI subió más de un 8%.

Este nuevo foco de tensión se suma a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero. Hasta la fecha, el conflicto dejó más de 6.000 muertos, principalmente en Irán y Líbano. Aunque el alto el fuego actual expira el 22 de abril, la desconfianza mutua y la continuación de los ataques de Hezbolá en la frontera con Israel -que han dejado 2.000 fallecidos en Líbano- mantienen en vilo la estabilidad de la región.

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