EEUU comienza el bloqueo naval de Irán tras el colapso de las negociaciones en Pakistán

Este nuevo foco de tensión se suma a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero. Hasta la fecha, el conflicto dejó más de 6.000 muertos, principalmente en Irán y Líbano. Aunque el alto el fuego actual expira el 22 de abril, la desconfianza mutua y la continuación de los ataques de Hezbolá en la frontera con Israel -que han dejado 2.000 fallecidos en Líbano- mantienen en vilo la estabilidad de la región.